「暫定古蹟」求售1.7億 90年老宅待覓珍愛新主人

位於南市中西區的陳一鶴老宅，現在求售1億7000萬元。（記者洪瑞琴攝）

2021/12/25 09:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中西區文化觀光夯，老屋行情走高，已有90年歷史的陳一鶴老宅，已列「暫定古蹟」，屋主求售1億7000萬元，這棟美麗建築等待珍愛的新主人。

陳一鶴老宅屋齡有90歲了。（記者洪瑞琴攝）

據了解，老屋已閒置多時，之前傳出拆屋出售引起文史界關注，由於這棟建築是別具特色的和洋建築，曾列入中西區老屋清查名冊，文化局接獲通報後立即啟動緊急保護措施，已在11月26日將老屋列為「暫定古蹟」。

陳一鶴老宅閒置多年，貓咪棲息。（記者洪瑞琴攝）

南市文化資產管理處表示，預計明（2022）年1月下旬召開古蹟審議會現勘，完成現勘之後，最遲會在4月份召開古蹟審議會，依法「暫定古蹟」最長1年，目前已進入審查階段，私人所有權要作交易買賣沒問題，但是買方及賣方對於建物內、外部都不能任意破壞拆建。

陳一鶴老宅「暫定古蹟」身份，依文化資產保存法，若遭任意破壞，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上2千萬元以下罰金。（記者洪瑞琴攝）

陳一鶴老宅有「暫定古蹟」保護身份，依文化資產保存法，若被任意破壞，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上2千萬元以下罰金。

陳一鶴老宅荒廢閒置多時，等待珍愛的新主人。（記者洪瑞琴攝）

這棟老宅隱身於中西區赤崁東街巷內，建於日治時期的豪宅，地坪超過170坪，有寬敞庭院，正立面左右對稱，中間設有大門，1樓及2樓中間退縮形成門廊，左右長形開窗，屬於和洋折衷風格的2層樓建築。文化部（前身文建會）於2001年舉辦各縣市「歷史建築10景徵選活動」，該老宅即入榜之一。

中西區中正路的原五福商店，後代決定保留下來整修。（南市文化局提供）

陳一鶴醫師出身於台南醫生世家，曾任南市文獻委員，他對繪畫很有興趣天份，也跟隨過知名畫家郭柏川習畫，亦是南市美術研究會成員。由於陳家後代開枝散葉，老屋已空置多年。

271年歷史的陳世興古厝市定古蹟，已完成修護，未來將開放參觀。（南市文化局提供）

隨著台南觀光熱潮，府城區老屋命運各不同，有的被拆掉重建，但也不乏保留下來作民宿、餐廳。位於中西區中正路的原五福商店，屋齡93歲，也曾一度傳出要出售，但經屋主家族討論決定保留下來，並獲得文化部補助修繕，成為南市獲補助案例中規模最大老宅。

最近還有中西區赤崁樓附近的陳世興古厝市定古蹟，有271年歷史，也是曾面臨出售危機，幸好有旅居美國的一位後代收購產權，讓老屋保留下來，已修復完工，未來將對外開放參觀。

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