百年老廟解籤簿被燒掉 信徒冤喊：土地公託夢要重做...

台南一間能追溯百年歷史的土地公廟仁厚境福德祠，廟裡有歷史意義的解籤簿被信眾燒毀，但信眾自稱，是受到土地公託夢才犯罪。（記者王捷攝）

2021/12/25 06:45

〔記者王捷／台南報導〕台南一間能追溯百年歷史的土地公廟仁厚境福德祠，上個月發現廟裡有歷史意義的解籤簿突然消失，結果竟是林姓信徒教唆兒子把解籤簿拿去金爐燒毀，當警方找到他時，他喊冤表示沒有毀損的故意，聲稱是受土地公託夢，要他重做了一本新的解籤簿才跟得上時代，未來廟方必須將林男的版本與其他老師所解的籤，逐條擲茭詢問土地公是否同意。

仁厚境福德祠是在1797年創建，不過到了日治時期的大正年間，因為市區規劃開基的神像金身只能暫時安置他處，後來直到2004年才重新興建廟宇迎回福德正神，在地的信徒會稱開基的土地公金身為「伯公仔」，該廟雖然規模較小，卻有歷史意義。

但是上個月底，廟方突然發現廟裡的解籤簿不見了，這本解籤簿用了多少年已經不可考，廟方的管理委員不知所措，調了監視器才發現，是林男的身影，他與兒子走進廟裡，要求兒子把供桌上的解籤簿拿去金爐燒毀，這讓廟方越看越氣，主委因此向警方提告，並要林男道歉。

後來，警方找到了林男，50多歲的林男也是廟裡的信徒之一，起初他不願意向廟方道歉，後來在警方追問下，他才說出，是「伯公仔」來託夢，告訴他解籤簿有破洞，而且也使用了很久，因此要他做了一本新的解籤簿給廟方，才能跟得上時代。

但是廟方聽了很生氣，不過林男認為，他燒毀解籤簿前，還有擲茭確認「伯公仔」有沒有同意，但廟方人員覺得不受尊重，而且還在解籤簿上加上了林男與兒子的名字，擲茭的過程廟方管理人員也沒有看見、參與，因此沒有撤告毀損。

廟方指出，在與林男溝通不久，林男在前幾天有來向廟方道歉，不過警方已經依據毀損罪函送，由於林男的兒子是受到林男的教唆燒毀解籤簿，所以也被警方列為共犯，不過即使林男道歉，具有歷史價值的解籤簿也被燒毀，未來會用林男提供的解籤簿，加上其他老師的解籤，來逐條擲茭詢問「伯公仔」的意思，重新製作解籤簿。

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