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    回收消防救生衣、水帶改造藝術裝置 台南另類耶誕樹造景吸睛

    台南官田消防分隊的耶誕樹和燈飾，可是全台唯一，分隊用水帶打造1棵2.5米高的耶誕樹，盤繞燈飾，一旁也裝飾戴著消防帽子的雪人、穿防護衣的聖誕老人。（記者楊金城攝）

    台南官田消防分隊的耶誕樹和燈飾，可是全台唯一，分隊用水帶打造1棵2.5米高的耶誕樹，盤繞燈飾，一旁也裝飾戴著消防帽子的雪人、穿防護衣的聖誕老人。（記者楊金城攝）

    2021/12/24 22:59

    〔記者楊金城／台南報導〕台南官田消防分隊前的另類耶誕樹、燈飾，在今晚（24日）平安夜顯得耀眼，分隊運用回收老舊的救生圈、救生衣、防護衣、水帶、防災標語、布料和燈飾布置溫馨的耶誕造景，兼具宣導防火逃生功能，吸引許多路過民眾前來拍照打卡。

    官田分隊長沈瑞益說，小隊長陳至坤和隊員林建豪發揮巧思與創意，運用分隊各項資源及器材，將分隊前方的小空地重新改造，全部花費不到1000元。

    官田分隊的耶誕樹和燈飾，可是全台唯一，分隊用水帶打造1棵2.5米高的耶誕樹，盤繞燈飾，一旁也裝飾戴著消防帽子的雪人、穿防護衣的耶誕老人。

    連旁邊的龍柏樹上都掛滿消防逃生的警語標示牌，一閃一閃發亮的裝置藝術，讓晚上路過的民眾刻意停車拍照打卡，讚聲說：「原來消防隊也這麼有創意的搞笑，全台最特別的耶誕樹造景」。

    分隊並將特別的耶誕造景放上臉書，供民眾留言，獲最多讚的照片拍攝者可獲得小禮物。林建豪說，耶誕造景特別融入防災宣導標語，讓拍照的民眾加深防災意識。

    特別的是，這棵耶誕樹上頭還擺了一顆大菱角，突顯官田聞名的菱角產業。

    南市消防局第二救災救護大隊長丁春能表示，許多地方布置耶誕裝飾，位在官田工業區的官田分隊，附近無大型的耶誕造景，分隊發揮物盡其用精神，利用逾期消防器材及設備、木棧板等材料製作，又加上宣導功能，非常有創意。

    台南官田消防分隊前的另類耶誕樹燈景。（記者楊金城攝）

    台南官田消防分隊前的另類耶誕樹燈景。（記者楊金城攝）

    連旁邊的龍柏樹上都掛滿消防逃生的警語標示牌和燈飾，一閃一閃發亮。（記者楊金城攝）

    連旁邊的龍柏樹上都掛滿消防逃生的警語標示牌和燈飾，一閃一閃發亮。（記者楊金城攝）

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