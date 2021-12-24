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    韓星車銀優來了！明晚台南獨家現身大螢幕

    韓國「臉蛋天才」車銀優將明晚台南獨家現身大螢幕。圖為2019年，他與男團ASTRO參與演出前的宣傳活動。（記者洪瑞琴攝）

    韓國「臉蛋天才」車銀優將明晚台南獨家現身大螢幕。圖為2019年，他與男團ASTRO參與演出前的宣傳活動。（記者洪瑞琴攝）

    2021/12/24 21:36

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕韓國「臉蛋天才」車銀優來了！台南市府今晚耶誕夜報佳音，這位男神將於明（25）日台南好Young耶誕跨年演唱會在大螢幕現身，問候台南粉絲：「當年美好瞬間珍藏在我心裡」。

    台南市耶誕跨年活動總是不讓KPOP粉絲失望，繼2020年少女時代孝淵的獨家DJ秀、2019年女團（G）I-DLE與男團ASTRO南下盛情參與，今年又出招了，越洋重磅邀請車銀優，專屬為台南捎來年末問候，完整影片就在明晚「台南好Young耶誕跨年城」大螢幕獨家公開。

    車銀優繼2019年年底率團體ASTRO登上台南好Young跨年演唱會，吸引粉絲前一晚漏夜排隊，壓軸登場時人潮不散，總計吸引10萬人到場朝聖，「臉蛋天才」與團員的魅力驚人！

    他今年年末行程超滿，不但擔綱大型頒獎典禮主持人，還要與ASTRO合體表演，但依舊抽空為台粉錄製影片，誠意滿滿。

    歌迷們念念不忘2年前來台南公演的盛況，台南市府特別商請車銀優，獨家錄製問候影片向台南粉絲打招呼，他在影片中也提到了2019年的演唱會，「美好瞬間都珍藏在我的心裡」。今年因疫情影響，海外嘉賓無法參與台南市耶誕跨年活動，車銀優的越洋問候也彌補了粉絲遺憾。

    2022台南耶誕跨年系列活動，今年與重量級音樂人陳鎮川合作，帶領金曲獎王牌製作團隊打造全國最好看的5金耶誕跨年演唱會。明（25）日將由頑童MJ116、徐佳瑩、鼓鼓呂思緯、陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒打頭陣。

    31日跨年夜將有林宥嘉、炎亞綸、周興哲、高爾宣、婁峻碩、艾怡良、閻奕格、李友廷、壞特?te、Karencici、許含光、大支、文慧如、B.T.O.D帶大家迎接新年。

    韓國「臉蛋天才」車銀優將明晚台南獨家現身大螢幕。圖為2019年底，他與男團ASTRO參與跨年表演。（記者洪瑞琴攝）

    韓國「臉蛋天才」車銀優將明晚台南獨家現身大螢幕。圖為2019年底，他與男團ASTRO參與跨年表演。（記者洪瑞琴攝）

    「韓國男神」車銀優，將於明（25）日台南好Young耶誕跨年演唱會在大螢幕現身。（台南市府提供）

    「韓國男神」車銀優，將於明（25）日台南好Young耶誕跨年演唱會在大螢幕現身。（台南市府提供）

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