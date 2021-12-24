南檢出書 阿扁手抄訴狀、阿珍車禍現場照曝光

前總統夫人吳淑珍被撞導致癱瘓，是全國最知名的車禍。（翻攝《故事南檢》）

2021/12/24 21:08

〔記者王捷／台南報導〕位於安平的台南院檢，曾在台南古蹟司法博物館內辦公，司法官對該處回憶滿滿，台南地檢署今天發表新書《故事南檢》，講當時遷移情況、檢方至今的工作變化，還收錄了5件矚目案件，包含國內首件國小學童擄人撕票案、起訴近6千人的王滔夫賄選案，導致前總統阿扁的手抄訴狀、夫人吳淑珍癱瘓的車禍案，新營醫院的縱火還有0206唯冠大樓倒塌案，案件私密照片、內容全都收錄。

台南司法博物館是在日治時期1912年落成，國民黨政府來台後，司法官沿用舊廳舍，直到2001年4月院檢才搬到安平區新址。高檢署的檢察長邢泰釗對於司法文化的紀錄很重視，南檢搬遷時也整理了不少具有歷史價值的物品，去年開始策畫紀錄南檢搬遷過程。

南檢新書《故事南檢》今天發表，邀請法務部蔡部長清祥，還有曾在南檢工作的司法官與會，《故事南檢》除了記錄院檢搬遷過程，也訪談了檢察官對工作的使命以及過去曾經辦過的案件，同時公布5件矚目案件，手抄訴狀、案發照片都收錄。

收錄的第一件案子是1981年12月的擄人勒贖案，楊丁傳失業又缺錢結婚，擄走未滿9歲的李姓學童，李童奮力抵抗，最後被楊男用塑膠繩勒斃，這也是全國第一件幼童遭擄人斯票案，警方分析了一百多條線報，最後直到1982年11月才逮到楊丁傳，1986年5月楊丁傳槍決伏法。

王滔夫賄選案發生在1995年，他參選第三屆立委選舉時，發筆、茶葉、手錶等禮品給選民，藉此收集樁腳資料，以每票500元賄選，樁腳再依據推薦的「賄選名單」多寡加發2500到3000元賄款，這是南檢有史以來起訴最多人的案子，共有5926人被起訴，案卷資料要用16層的檔案櫃才裝得下。

前總統陳水扁的夫人吳淑珍，大眾對她的印象都是她因為車禍致半身不遂坐輪椅，她被撞的地點在台南關廟，1985年陳水扁補選台南縣長落敗，與吳淑珍在關廟鄉徒步謝票時，遭到騎五輪車載磚瓦的工人張榮財撞上，南檢收錄了當時陳水扁手寫的書狀。

2012年10月的凌晨，住在署立新營醫院北門分院的林姓男子，不滿惡性腸腫瘤頻繁腹瀉更換便袋，縱火燒醫院，造成13人死亡；2106年唯冠大樓地震，南檢相驗了115具屍體，種種檢察官對案件的心聲，都記錄在《故事南檢》中。

當時前總統陳水扁補選台南縣長失利，夫人吳淑珍又遇到車禍癱瘓，他手抄書狀主張政治謀殺。（翻攝《故事南檢》）

1981年12月的擄人勒贖案，兇手楊丁傳現場模擬犯案經過。（翻攝《故事南檢》）

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