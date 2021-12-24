蔡英文出席祈福燈會啟燈 感謝台南市民支持公投四不

總統蔡英文今晚出席「福至平安祈福燈會」啟燈儀式，致詞時特別感謝台南市民支持公投四不。 （記者王姝琇攝）

2021/12/24 20:38

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市議會今天起至明年元月2日舉辦「福至平安祈福燈會」，共計59座花燈在議會前廣場及周邊展出，其中高達10公尺的「犢站金榜」是2021年台灣燈會副燈，還有高40公尺的立體噴泉及水舞表演。總統蔡英文今晚應邀出席啟燈儀式，藉此感謝台南市民對甫結束的公投案的支持。

蔡英文致詞時說，要趁這個機會感謝大家，台灣疫情得以控制，是大家一起努力打拚團結而來，和政府共同面對很多難關，一關一關過；公投剛剛結束，也要向大家說聲謝謝，感謝大家支持政府的政策，讓我們能穩定地、持續地的推動台灣發展，感謝台南市民此次對公投的支持。

蔡英文說，她下午前往沙崙智慧科技園區，這是政府目前全力在推的科技重鎮，台南市既有的台南科學園區，加上現在再增加的沙崙高科技園區，為下一個世代科技做準備；也感謝各界共同支持科技發展以及台南市的建設，讓大家感受到當台南市民是很驕傲的。

蔡英文說，台南市今天的天氣真的相當好，有許多市民今晚聚集在這裡，南市議會和市府此次共同舉辦燈會，讓大家聖誕夜有個快樂的晚上；台南市建設也要感謝議會與市府的配合，相信台南會越來越好！

總統蔡英文今晚出席由南市議會和市府共同舉辦的「福至平安祈福燈會」啟燈儀式。 （記者王姝琇攝）

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