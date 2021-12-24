台江國家公園陸蟹生態大解密 2年發現4新紀錄種

毛足陸方蟹。（台江國家公園管理處提供）

2021/12/24 20:00

〔記者王姝琇／台南報導〕台江國家公園管理處（簡稱台江處）2020年起委託台灣生態學會劉烘昌博士團隊執行「台江國家公園陸蟹生態調查計畫」，近2年調查發現，台江國家公園潮上帶陸蟹種類達6科32種，其中平掌沙蟹、毛足陸方蟹、小隱蟹、帝王仿相手蟹等4種陸蟹，為園區新紀錄種。

台江處表示，平掌沙蟹目前最北分布紀錄在台江國家公園，推測可能是因全球暖化後，熱帶物種北漂遷徙所造成的結果，調查團隊去年首度在園區發現其蹤跡。而毛足陸方蟹去年發現時僅有殘骸，今年首次在園區內拍到活體。小隱蟹和帝王仿相手蟹都是今年首次調查發現的園區最新紀錄種，其中小隱蟹發現時已失去左側4隻步足，但首次現蹤仍讓記錄人員相當興奮。

台江國家公園屬於濕地型國家公園，在海岸濕地內有數量豐富的兇狠圓軸蟹與種類豐富的擬相手蟹與新脹蟹。今年記錄團隊在台江國家公園的青草崙地區記錄到超過4千隻的兇狠圓軸蟹抱卵雌蟹，是台灣最大的兇狠圓軸蟹族群，經體型分析，此地區兇狠圓軸蟹體型之大，更是世界罕見。

雌蟹最大頭胸甲寬可達11公分，而如以過去墾丁國家公園後灣地區的兇狠圓軸蟹頭胸甲寬5年平均增加1公分的紀錄來看，台江國家公園青草崙地區的兇狠圓軸蟹能維持如此龐大的體型十分難能可貴，值得特別關注與珍惜。

台江處表示，2年調查建立台江國家公園陸蟹豐富的生態資料，讓人得以一窺陸蟹生活，並了解陸蟹資源的可貴。台江處將持續守護陸蟹資源，也鼓勵民眾一同協助保育工作，不捕捉、飼養及食用陸蟹，不開車進入海岸沙灘等陸蟹棲地，在陸蟹降海釋幼期間，避免開車前往海岸地區道路，才能讓台江國家公園永遠都是陸蟹樂園。

台江國家公園新紀錄種－小隱蟹，發現時已失去左側四隻步足。（台江國家公園管理處提供）

台江國家公園新紀錄種－平掌沙蟹。（台江國家公園管理處提供）

帝王仿相手蟹。（台江國家公園管理處提供）

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