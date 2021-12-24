科技部資安暨智慧科技研發大樓啟用 蔡英文：世界都在看台灣

總統蔡英文（右2）、台南市長黃偉哲（右1）、科技部長吳政忠（中）等人今天下午出席科技部資安暨智慧科技大樓聯合啟用儀式。（記者萬于甄攝）

2021/12/24 18:39

〔記者萬于甄／台南報導〕總統蔡英文今天下午到台南歸仁出席科技部資安暨智慧科技研發大樓聯合啟用典禮，她提到，全球環境一天比一天競爭，資安科技發展更是與時間賽跑，世界都在看台灣，看台灣民主與科技如何發展，以提供高資安、高品質的安全供給，這也是資安暨科技智慧大樓啟用的契機。

「資安．智慧．大南方」資安暨智慧科技研發大樓今天舉辦聯合啟用典禮，邀請總統蔡英文、台南市長黃偉哲、科技部長吳政忠等人見證，活動一開始也邀請布袋戲團體，演繹資安防護策略與計劃，讓資安科技議題別開生面。

蔡英文說，執政團隊在時間的壓力下彷彿急行軍，全球競爭環境壓力雖一天比一天成長，台灣也因此獲得一個機遇，現在世界都在看台灣，看台灣的民主與科技如何發展，尤其，在全球供應鏈之下，如何提供高科技、高品質的安全供給，所以，台灣不能停下腳步，必須快速前進。

她也提到，沙崙綠能智慧科學城與資安暨智慧科技研發大樓是帶動南台灣發展的重鎮，如同南部研發的大腦，沙崙智慧科技研發聚落逐漸成形，而高雄橋頭也正快速轉型為高科技生產基地，可見台灣帶狀科技聚落已形成，台灣未來將成為重要的科技島，相信會讓世界更依賴台灣。

科技部指出，資安暨智慧科技研發大樓設立資安跨業共創場域、網路數據分析實驗室、資安人培學院、工控攻防基地、智慧運輸模擬平台、台灣科技新創基地南部據點點，其他空間已招攬14間資安暨智慧科技新創公司，相信可提供進駐廠商一條龍的新創研發與商品驗證服務。

總統蔡英文參訪智能自駕實驗室。（記者萬于甄攝）

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