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    守護台南亮麗晴空 黃偉哲表揚44家空品維護績優單位

    南市環保局今日舉辦「110年台南市空氣品質維護績優單位表揚典禮」，市長黃偉哲（右4）親自頒發7類獎項，表揚44個績優單位。（記者王姝琇攝）

    南市環保局今日舉辦「110年台南市空氣品質維護績優單位表揚典禮」，市長黃偉哲（右4）親自頒發7類獎項，表揚44個績優單位。（記者王姝琇攝）

    2021/12/24 14:57

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市近幾年努力打造宜居城市，積極提升空氣品質，這背後有著許多機關團體的支持，環保局今（24日）舉辦「110年台南市空氣品質維護績優單位表揚」，藉此向44個空品維護績優單位致謝。市長黃偉哲親自頒獎，感謝各界配合空污管制等政策，讓美麗家園持續邁向永續。

    黃偉哲表示，過去常有市民在臉書上反映某個地方空氣不好，在南市府和民間的共同努力，近幾年來空氣品質已逐漸改善，市府亦佈建微型感測器及成立異味污染物官能測定室，持續改善異味問題；但因污染源三分之一屬於外來，希望縣市之間攜手合作改善空氣污染問題，餅持續透過公私協力共同守護空氣品質。

    環保局指出，今年1至11月藍天比例高達82.5%，不良率則較前3年同期改善4.1%，PM2.5近6年大幅改善34％，PM10年平均值與日平均值連續4年達到空氣品質標準；其中，1到11月良好日數比率更達到43.5%，除了較去年同期提升5.2%外，增加幅度更是六都第一。

    環保局長謝世傑表示，環保局今年推動許多便民系統及污染防制政策，結合企業、團體等單守護環境，使台南空品改善成效顯著，獲獎者在這些優秀單位中脫穎而出，所付出的心力更是加倍，值得敬佩。

    今年台南市空氣品質維護績優單位，分為環保優良營建工地、優良機車定檢站、機車補助E化申請績效評比1至3名、校園定檢E化推廣有功獎、柴油車績優環保單位、優良空品淨化區、淨化區認養有功組等7大類，共44個單位獲獎。

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