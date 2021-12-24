中職等60團體簽酒駕防制宣言 黃偉哲：公私聯手向酒駕宣戰

適逢尾牙前夕，台南市長黃偉哲（圖中）帶頭向市民高呼「不酒駕、我驕傲」，並串聯公私單位聯手向酒駕宣戰！（記者王姝琇攝）

2021/12/24 14:09

〔記者王姝琇／台南報導〕近年來，台南市因酒駕肇事死傷人數雖逐年下降，但酒駕仍層出不窮，台灣酒駕防制關懷協會今（24日）與中華職棒大聯盟等60家團體單位簽署酒駕防制共同宣言，台南市長黃偉哲也宣示，為有效降低酒駕數字，蘿蔔、棍子並用，明年起除路口酒駕取締之外，將加強在餐廳周邊停車場取締。

每年11月至隔年2月為酒駕高峰期。據南市察警局統計，2018年至2020年酒駕肇事死傷人數從1515人逐年下降至1292人，但去年酒駕紅單開出6828件，今年1月到11月取締5948件，其中移送4114件，可見酒駕行為仍層出不窮。黃偉哲今（24日）出席「不酒駕、我驕傲」酒駕防制共同宣言簽署行動記者會，與各界代表聯手向酒駕全面宣戰。

黃偉哲說，防制酒駕會「蘿蔔」、「棍子」並用，蘿蔔就是加以宣導、鼓勵企業用獎勵方式補助代駕；棍子就是加強取締，不只是在路口，甚至也能在市區內道路巡查，或餐廳周邊停車場稽查，務必要讓酒駕數字降下來，減少憾事發生。他也進一步訂下目標，希望稽查件數更多，但查到的酒駕件數和肇事更少。

台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳喬琪指出，這次結合60家企業、醫療團體等共同參與「不酒駕、我驕傲」宣言簽署，今年最特別的是邀請到中華職棒聯盟拋磚引玉，響應「酒駕零容忍」行動，今年台南市政府有展開防酒駕公車宣導，明年元月也會針對酒駕嚴重的桃園市、台東縣、花蓮縣，利用公車廣告提醒不酒駕的重要性。

奇美醫院首席醫療副院長林宏榮表示，去年奇美醫學中心與奇美博物館率先編撰酒精健康識能個別衛教手冊，透過可讀性高、吸引力強的手冊，當個別衛教使用，希望藉此提升民眾對酒精健康危害的覺察及酒癮治療相關知識。衛生局也提醒，針對酗酒或酒癮問題，衛生福利部每人每年補助4萬元提供戒治服務，請大家多加利用。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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