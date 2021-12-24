多的是你不知道的事！ 南市消防員用工作經驗設計制服獲獎

南市消防員用工作經驗，改款設計制服，獲內政部消防署舉辦的全國消防人員服裝改款設計競賽優等。（第五大隊提供）

2021/12/24 13:08

〔記者萬于甄／台南報導〕消防人員勤務具多樣性，而現有棉製工作服延展性不佳，在執行勤務時恐較侷限，台南市消防局第五大隊文賢分隊隊員薛全成，以實際工作經驗，融入活動式護具設計消防人員服裝，獲得內政部消防署「全國消防人員服裝改款設計競賽」優等，未來可望成為新制服設計之一。

薛全成表示，目前消防制服雖已簡化，但材質及顏色規劃長期未變，尤其，棉製工作服延展性不佳，在執行災害搶救或緊急救護時，相對侷限人員的動作與靈活度，且材質單薄透氣性不良，高強度救災救護時易破損，而深色系配色在夜間值勤辨識度低，恐增加值勤危險性。

薛全成說，此次服裝改款著重於更替高延展性材質，以南市消防局橘色救護polo衫為創作發想，融合上身色塊顯眼、胸下大面積防污、局部反光及膝蓋護具便利拆裝理念，同時也請教成衣業者，考量製作成本，剪裁位置、大小適當、材質親膚舒適性等，進行符合值勤的設計。

南市消防局指出，今年內政部消防署舉辦「全國消防人員服裝改款設計競賽」，選出3件特優、3件優等，其中，文賢分隊隊員薛全成從全國眾多自徵選作品中，脫穎而出獲得優等佳績，未來其作品也將作為修正消防服制之參考依據，讓基層消防員穿的舒適又安全。

台南市消防局第五大隊文賢分隊隊員薛全成（左1），以實際工作經驗，融入活動式護具設計消防人員服裝，獲得內政部消防署「全國消防人員服裝改款設計競賽」優等，未來可望成為新制服設計之一。（第五大隊提供）

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