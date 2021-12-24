台南新化果菜市場可望明年6月遷址 攤商卻憂動線不佳

台南新化果菜市場可望明年6月遷址，台南市長黃偉哲（右二）今早前往現址視察會勘。（記者萬于甄攝）

2021/12/24 12:17

〔記者萬于甄／台南報導〕堪稱全國最美的台南新化果菜市場新址，目前進入工程驗收階段，可望明年6月進駐試營運，市長黃偉哲今早到現址會勘視察，並聽取攤商對新址的意見，其中，不少攤商提出新址攤位動線不佳，恐影響未來進出卸貨，黃偉哲說，會再研擬好的卸貨方式，讓新市場好看也好用。

黃偉哲今早在農業局長李建裕陪同下，前往新化果菜市場視察，聽取南市農產運銷公司簡報，市議員林志聰、林志展等人也親自出席，關心新化果菜市場新舊址未來運用情況。

南市農產運銷公司總經理李芳林表示，新化果菜市場約有160位攤商，未來除會設置15格冷飲攤吸引更多遊客到來，也會安排小農市集、農會產銷班、二手及文創市集等，目前停車場工程、拍賣系統、防西曬工程設計規劃等都已順利招標，遷場進度順利，可望明年6月進駐。

過程中，有攤商擔憂未來租金漲價、市場規劃動線不佳，唐姓攤商說，新場址攤位進、卸貨動線規劃不佳，只有單一卸貨路線，未來鄰近攤商卸貨的同時，勢必會影響他人動線，恐造成糾紛；林姓攤商則反映，新果菜市場停車場竟要收費，恐讓前來買賣的客源往外推。

對此，黃偉哲回應，卸貨的問題會努力研擬對攤商較好的卸貨方式，至於停車場收費，將來會分為內、外車不同收費，針對常來交易買賣的內車給予減免優惠，外車的話就會酌收費用，讓內外區隔，保障攤商停車場不會遭占用。

黃偉哲表示，新址目前正進行相關硬體設施的驗收，預計明年年中可開始試營運，對於果菜市場舊址，許多地方民代、民眾都有很多很好的規劃想法，像是公園綠地、停車空間、公托機構或衛生所等，都會納入考量，會讓位在新化黃金地段的舊址有更符合大眾的運用。

台南新化果菜市場舊址位在新化黃金地段，遷場後，舊址將規劃符合大眾的運用。（記者萬于甄攝）

台南市長黃偉哲今前往新化果菜市場視察。（記者萬于甄攝）

台南新化果菜市場新址，可望明年6月進駐試營運，但攤商擔憂新址攤位動線不佳，恐影響未來進出卸貨。（記者萬于甄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法