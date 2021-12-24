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    擴大服務量 台南春節防疫計程車可同時百輛上線服務

    南市交通局超前部署擴充防疫計程車能量，好讓旅外鄉親順利返鄉過春節。（圖由交通局提供）

    南市交通局超前部署擴充防疫計程車能量，好讓旅外鄉親順利返鄉過春節。（圖由交通局提供）

    2021/12/24 11:51

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕為讓旅外鄉親順利返鄉過春節，南市交通局超前部署擴充防疫計程車能量，春節首批返台鄉親在採「7+7+7」措施隔離期滿後，已開始陸續返家，南市交通局表示，春節期間防疫計程車最大服務量能可達1百輛車同時上線服務，司機也都完成2劑疫苗注射，好讓民眾安心利用。

    交通局表示，市長黃偉哲率領市府團隊防疫有成，為讓旅外鄉親安心回台南過個好年，指示該局向中央爭取補助100輛防疫計程車，目前已和6家車隊完成簽約，依需求調度，目前上線營運已達65輛，將隨需求日增逐步增加。

    此外，交通局已和衛生局、觀旅局、民政局成立跨局處的協調平台，針對各種不同的訂車、用車需求，可第一時間整合調度各車隊能量。

    交通局指出，防疫旅館退房旅客，最遲可於退房前一日透過旅館訂車，檢疫期間臨時有外出需求的民眾，則可透過台南市防疫專線06-2880180審核後訂車，或視臨時調度情況由市府協助安排。

    交通局強調，已要求各車隊司機都需完成2劑疫苗接種，亦需完成教育訓練才能上線，每輛車都配備有防疫工具包，每趟任務完成也須落實清消，乘客可以安心搭乘，司機執勤也放心。

    公共運輸處表示，春節期間防疫計程車服務量能充足，車資則是按表收費，若疑問可透過防疫專線洽詢反映。

    南市交通局超前部署擴充防疫計程車能量，強化消毒，讓旅外鄉親順利返鄉過春節。（圖由交通局提供）

    南市交通局超前部署擴充防疫計程車能量，強化消毒，讓旅外鄉親順利返鄉過春節。（圖由交通局提供）

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