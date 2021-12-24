日本加賀市發起「日台共榮首長聯盟」 黃偉哲：感謝情義相挺

對於日本友台地方首長發起「日台共榮首長聯盟」，台南市長黃偉哲感謝情義相挺。 （記者洪瑞琴攝）

2021/12/24 10:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市的日本友誼市石川縣加賀市市長宮元陸與其他友台地方首長發起「日台共榮首長聯盟」，昨日在東京舉行成立大會，加入聯盟的現任地方首長高達127人。台南市長黃偉哲今（24）日表示，這些地方首長的熱烈響應，顯示出日本挺台已成普遍共識，感謝友誼市長與日本各地方首長對台灣的情義相挺。

黃偉哲表示，台灣與日本、台南與日本的關係向來密切，官方跟民間交流頻繁，311東日本大地震時台灣大力捐款支持賑災，日本在疫情中則6度捐贈疫苗給台灣，透過互相幫助，建立深厚情誼，且在地方政府的層次，台南持續跟日本友誼市與各友台城市在各方面開啟交流合作，雙方長期以來的努力，也結出美好的共榮果實。

黃偉哲表示，這次看到友誼市加賀市長不畏中國壓力，登高一呼號召許多首長合力挺台，台南市民深表感謝，也為宮元陸市長的心意感動，力邀宮元陸市長與各友台首長，疫情後再訪台南，讓台南能當面致謝。

市府表示，加賀市市長宮元陸擔任「日台共榮首長聯盟」的首任會長，他在昨日成立大會中也特別強調，日本與台灣的關係非常特別，可說是「命運共同體」。他更引用日本前首相安晉三所說「台灣有事就是日本有事」，認為多虧有台灣，日本才能獲得保護，因此地方應該合力，促使日本中央政府動起來。

加賀市與台南市在2014年締盟，去（2020）年10月加賀市也曾主辦「第六屆日台交流高峰會」，而在聯盟的成立大會上，自民黨政調會高市早苗會長、日華議員懇談會會長古屋圭司、眾議員木原稔等政要親自出席，前首相安晉三也以書面祝賀。該會要求日本政府與台灣在政治與安保領域進行直接對話，並制定類似美國的「台灣關係法」，賦予日台安全保障關係的法源。

台南市長黃偉哲（左）與日本加賀市市長宮元陸的合影。圖為2019年5月宮元陸市長率團拜訪市府。（圖由台南市府提供）

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