台南週末兩場耶誕派對 避免塞車大補帖在這裡

「海安耶誕音樂節」，中西區海安路交通管制示意圖。（圖由南市交通局提供）。

2021/12/24 09:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南海安商圈「2021耶誕音樂節」今（24日）起一連3天，加上台南「巨星耶誕演唱會」將於25日開唱，中西區市區與安平區市府周邊道路將進行交通管制，民眾想要參加演唱會或是外地出遊，提早規劃行程避免「誤塞車陣中」。

24日至26日的海安商圈「2021聖誕音樂節」，配合活動將管制海安路（府前路—民生路），且於25日下午於康樂街、民生路、國華街及府前路有踩街活動，康樂街、民生路及府前路將易出現交通壅塞情形，民眾出遊前要注意路況，並提前改道。

25日「巨星耶誕演唱會」，安平區建平路、南島路及東西南榕大道周邊將配合活動進行交通管制，預計車潮將湧入永華路、府前路及中華西路周邊。參加民眾可將車輛停放於運河星鑽及建平三街的活動臨時停車場，步行至市府西側廣場的會場，以減少尋找停車位的不便。

另來往台南府城東西地區的民眾提前改道，多利用健康路、民權路及和緯路；南北往來民眾則改行金華路及公園路。

為減少活動周邊地區交通壅塞，南市交通局呼籲參加演唱會的民眾，搭乘大眾運輸工具，包括公車路線：0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31（高鐵台南站）公車至會場周邊「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心（永華路）」、「南台別院」等站。

因應觀光人潮及車潮出現，交通局規劃跨年活動專車，民眾可搭乘火車或公路客運至火車站及台南轉運站搭乘活動接駁專車，以減少交通壅塞及停車不便。

交通局強調，將會持續於大台南智慧交通中心全程監看重要路段交通狀況，即時因應視各道路車流狀況調整號誌控制策略，以疏解車流。

25日台南「巨星演唱會」，民眾可搭配大眾運輸工具至會場，減少塞車情況。（圖由南市交通局提供）

25日台南「巨星演唱會」，市府西側廣場周邊交通管制示意圖。（圖由南市交通局提供）

25日台南「巨星演唱會」，市府規劃免費接駁車。（圖由南市交通局提供）

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