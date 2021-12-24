警車追毒蟲撞上25歲男變植物人 檢方：有鳴警笛無肇責

單親媽嗎李婦，好不容易盼到兒子畢業退伍，才剛開始工作一年，卻遇上警方追捕毒蟲時把兒子撞成植物人，李婦淚訴法令支持警方執法，她也支持警方執法，但兒子遇到這種意外，又有什麼法令能幫她？（民眾提供）

2021/12/24 05:45

〔記者王捷／台南報導〕25歲的林姓男子人生剛起步，卻遇上警車追毒蟲意外撞成植物人；單親媽李母向警方提告，這個月南檢做出不起訴處分，認定林男未注意警笛，所以判警方無肇責，每個月高達7萬多的醫療、看護費，只剩國賠司法長路，經濟壓力與多重打擊，李婦欲哭無淚說，難道警方只要鳴笛就沒錯嗎？難道只要一鳴笛路上所有人就該聽到嗎？目前她打算再議，同時聲請國賠。

去年6月，楊姓警員開巡邏車追捕毒販，在永康區中華路與中山南路左轉，由於視線被對向的直行車擋到，最後警方與直行的林男發生碰撞，林男受傷後沒有清醒，無法得知當下是否有其他因素未注意警車，但警分局強調，無論轉彎車或直行車，警方只要鳴警笛，就有道路優先使用權，且質疑林男超速。

李母獨自拉拔林男長大，好不容易盼到林男畢業、退伍，才剛開始工作一年多，結果林男卻成了植物人，車禍強制險理賠李婦兩百萬，但照顧變成植物人的兒子，一年下來保險理賠所剩無幾，還有未來下半輩子，她不懂法律，只能四處尋求律師幫助，向警方提告過失傷害。

在法庭上，李婦主張調閱無線電的對話紀錄，因為她在病房意外聽到分局長官討論，當下明明已經通知線上警網嫌犯被捕，沒有急迫性，為何沒有注意交通狀況？

但是不起訴書中，並未交代這急迫性的問題，僅呈現楊員辯稱，他當時已鳴警笛、警示燈並按喇叭，放慢速度通過路口，林男衝出來，是不能預見的結果，同時車鑑會也認為，林男未注意警笛聲，所以認定警方無肇責，也沒有過失責任，最終南檢做出不起訴處分。

由於在法律實務上，刑法車禍肇事的過失判斷，可能會影響後續民事、國賠的求償，李婦不甘心，她認為路況瞬息萬變，警方不能要求一鳴笛路上所有人就該要聽到，她知道法令保護警方執勤，但為何沒有法令可以保護遇到類似意外的無辜民眾？目前她已經提出監護宣告，將聲請國賠。

警方因執勤撞到無辜路人的案例時有所聞，不過警方往往強調有鳴警笛、閃爍警示燈，似乎將此當成免責金牌；律師洪明憲說，在法律實務上鳴笛、閃燈是判斷警方是否在執勤狀態中的標準，以林男的案例來看，檢方也是以此判斷警方無肇責，但怎麼證明警方的提醒，有傳達給民眾？目前沒有法令能幫助林男家屬，而且未來國賠的機會不高。

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