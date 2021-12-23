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    再「輾壓」1次！台南4大公投計票修正 不同意票得票率再提高

    台南4大公投不同意票得票率63.19％，高居全國第一。（資料照，記者洪瑞琴攝）

    台南4大公投不同意票得票率63.19％，高居全國第一。（資料照，記者洪瑞琴攝）

    2021/12/23 23:01

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市公投計開票，因有投開票所計票疏失，經台南市選委會通報，中央選委會今（23）日公告已修正資料，4項公投案的不同意得票率由原63.18％變為63.19％，重新計票又再「輾壓」同意票數1次，仍高居全國第1。

    台南市公投修正後開票結果：
    第17案「重啟核四」，不同意票數為41萬5842、得票率64.14％，同意票數23萬2475、得票率35.86％。
    第18案「反萊豬進口」，不同意票數40萬7144、得票率62.82％，同意票數24萬1018、得票率37.18％。
    第19案「公投綁大選」的不同意票數40萬5495、得票率62.53％，同意票數24萬3004、得票率37.47％。
    第20案「三接遷移」，不同意票數40萬9890、得票率63.27，同意票數23萬7964、得票率36.73。這二案計票正確維持不變。

    2投票所計票顛倒 不同意票當成同意

    據了解，台南市議員林志聰今天在臉書爆料指出，山上區0568投票所將公投第17案、安定區0549投票所也將公投第18案，將較多的不同意票顛倒計票為同意，嚴重計票疏失。台南市選委會接獲陳情後立即查證並更正，也隨即通報中選會，中選會今天召開審查會，公告最終正確的投票數。

    公投計票修正後，台南投票率維持41.08％，4項公投案的不同意得票率63.19％，仍是大幅領先同意票得票率，高居全國第一。

    南市公投投票，第17案「重啟核四」，不同意票數為41萬5842。（擷自中央選委會官網）

    南市公投投票，第17案「重啟核四」，不同意票數為41萬5842。（擷自中央選委會官網）

    南市公投投票，第18案「反萊豬進口」，不同意票數為40萬7144。（擷自中央選委會官網）

    南市公投投票，第18案「反萊豬進口」，不同意票數為40萬7144。（擷自中央選委會官網）

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