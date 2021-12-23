台南有溫度！黃偉哲就職3周年形象影片熱呼呼出爐
2021/12/23 22:23
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南是即進步又保留溫度的城市！台南市長黃偉哲就職3周年形象影片，今（23）日熱呼呼出爐，他細數市政成果，同時也強調很多城市科技發達，但是台南充滿慢活，即進步又充滿人情味的地方，大家覺得說台南比較有溫度，「我期望我的故鄉，是一個在進步中保留溫度的城市」。
黃偉哲市政成果年終發表，以「3年有成、防疫第1」為主題，且不同往年作法，在溪南、溪北地區共辦4場，繼前3場之後，最後壓軸將於25日在台南市立圖書館永康新總館舉辦，宣傳影片今天先暖身上架。
在宣傳影片中，黃偉哲提到上任3年來跟市府團隊兢兢業業，讓台南變得更安全，希望讓台南交通更好、經濟更好，2021國家卓越建設獎，台南就拿下34項大獎是最大贏家，代表台南的榮耀，也是對所有民眾與市府團隊共同努力的肯定。
黃偉哲舉例沙崙綠能科學城、南科園區許多研究機構進駐，以及成大規劃健康園區，台積電、聯電、日本三井OUTLET等大企業投資，同時結合一般工業區形成產業聚落，創造1100億產值；綠能是國家科技發展政策，台南擁有極佳日照條件發展得很好。
台南也是宗教、文化觀光城市，還有「俗女養成記」、「我的婆婆怎麼那麼可愛 」、「斯卡羅」、「孤味」等叫好又叫座的電視與電影，都是來台南拍片獲得廣大回響，而且拿下大獎。
大量空拍畫面呈現台南科技與產業旺盛，永康新總圖、 台南市美術館、亞太棒球村等大型建設，以及化廢墟為悠閒生活的長勝營區公園，暖黃色系搭配銀白科技意象，台南是適合戀愛、工作的地方，1座有溫度的城市。