耶誕禮物自己做！ 左鎮化石園區推化石翻模DIY

台南左鎮化石園區推化石翻模DIY，邀請親子一起製作獨一無二的耶誕禮物。（台南市文化局提供）

2021/12/23 21:41

〔記者萬于甄／台南報導〕耶誕佳節來臨，台南左鎮化石園區25日推出化石翻模主題活動，主打化石複製體驗，可親自體驗化石灌模，再現菊石、三葉蟲等經典化石，讓親子自行打造獨一無二的耶誕禮物，報名費每人150元，歡迎有興趣的親子可至左鎮化石園區臉書粉絲專頁報名。

台南市文化局說，化石翻模主題活動包含化石複製過程的知識課程，讓大小朋友身體力行了解化石保存與複製對於自然知識建構的重要性，透過化石模型複製體驗，親子還可依自己的想像力幫手中的化石上色，活動時間為25日下午1點半至3點。

此外，左鎮化石園區利用館舍特色，結合暴龍與耶誕樹，在大廳打造穿越時空、富含化石園區特色的耶誕布置亮點，帶著耶誕帽的暴龍與原有的梅花鹿群裝飾遙遙相望，形成逗趣的畫面，而園區吉祥物KOKO在25、26日現身與親子同樂，還有迷你解謎小遊戲。

左鎮化石園區說，化石相關的DIY體驗課程向來是園區最受歡迎的教育推廣課程，這次推出的化石翻模手作程序複雜較具挑戰性，為了落實防疫工作，讓學員能玩得心安，活動只開放30位名額，有興趣的親子可上左鎮化石園區官網與臉書粉絲專頁查詢。

左鎮化石園區利用館舍特色，結合暴龍與耶誕樹，在大廳打造穿越時空、富含化石園區特色的耶誕布置亮點。（台南市文化局提供）

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