疫情影響外銷 台南將軍胡蘿蔔栽種面積約減1近

台南將軍區栽種的胡蘿蔔，因疫情影響外銷，以內銷為主，今年栽種面積約減1成。（記者楊金城攝）

2021/12/23 19:44

〔記者楊金城／台南報導〕「胡蘿蔔故鄉」台南將軍區栽種的胡蘿蔔，因疫情影響外銷，以內銷為主，今年栽種面積約減1成。

將軍區農會總幹事林彥良說，鹽分地帶種植的將軍胡蘿蔔，品質優，主要是盤商和農民採契作種植，過去外銷的日本市場因中國胡蘿蔔競爭，已失去日本市場，另外外銷香港則受疫情影響消費，外銷數量減少，使得種植胡蘿蔔面積略為縮減，以因應產銷調整。

農民說，去年疫情尚未衝擊將軍胡蘿蔔外銷香港，今年則有影響，因應外銷量減少、外銷價格下滑，種植面積有所調整，農民收益還可以。

將軍胡蘿蔔的契作價1台斤3.2元，1分地的胡蘿蔔產量平均1.1萬台斤，將軍胡蘿蔔面積往年有270多公頃，今年不到250公頃。

農民洪福正說，將軍胡蘿蔔約在今年9、10月底陸續種植，明年1、2月採收，最近下起小雨，有助胡蘿蔔的生長，但因為採收工人力難找，這期產季採收結束時就要預付下一產季的工資訂金，卡位找採收工。

苓仔寮里里長黃明道說，將軍胡蘿蔔外銷香港數量約少1成，外銷價格也只有往年的3分之2，盼疫情消散，農政單位並協助打開其他外銷市場。

林彥良說，胡蘿蔔易於冷藏保存，內銷市場可慢慢去化，外銷市場和研發胡蘿蔔加工品可以再努力。

將軍苓仔寮里里長黃明道（左）、農民洪福正（右）巡視胡蘿蔔生長情形，今年將軍胡蘿蔔栽種面積因外銷減少而少1成。（記者楊金城攝）

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