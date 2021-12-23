藍議員提案「台灣共和國」 台南議會觀察聯盟：「務實」台獨工作者

台南市議會臨時會審預算情形。右為市議員蔡育輝。（圖擷自2021年12月22日市議會直播影音YOUTUBE畫面）

2021/12/23 17:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨台南市議員蔡育輝提案改國號為「台灣共和國」在臨時會中通過，引起全國矚目；「台南議會觀察聯盟」今（23）日表示，希望提案的蔡育輝能接受「務實的台獨工作者」這個「榮譽稱號」。

「台南議會觀察聯盟」研究員高慕軒說，這次臨時會中，議員們應竭盡所能的完成預算審查任務，但遇公投因素，各黨派積極表達立場，藍綠動員已經是大選等級，在嚴重撞期情形下，臨時會到場的議員也近乎隨時流會邊緣，僅需要有人故意的輕輕一推，便會流會。

「台南議會觀察聯盟」表示，預算未審查完成已經是愧對選民所託，更何況有議員惡意的使會議流會，更甚者，有議員在清點人數期間故意離席，以如此方式杯葛，把審查預算當兒戲實屬不當，「透明就是最好的解方」，聯盟會擇日公開到底是誰有意讓會開不成、8天流會4天，又是誰在簽到後便離席，出席費照領。

勿忘選民所託！在對的時間做對的事

「台南議會觀察聯盟」指稱，「在不對的時間做對的事，並不聰明」，肯定國民黨台南市議員蔡育輝的「政治出櫃」，但國家正常化的過程中，基層民主必須成熟，「所以還是請蔡議員更努力」，「請在對的時間，做對的事情，勿忘選民所託」，雖然決議並沒有實質效益，但有如此決心，若蔡議員願接受「務實的台獨工作者」的榮譽稱號，聯盟會擇期頒獎，而同案附議者將頒定「工作者的護旗手」的榮譽稱號。

對於有議員推託「因為有評鑑團體」，為了「拚績效」，審查進度才如此緩慢。聯盟也表示，避免有心人士做文章，聯盟內部決定在審查預算期間盡量不對外發言，僅在惡意的清點人數事件，呼籲各位議員珍惜選民的權益，清點人數的動議是為保障未出席者的權益與議事會議的正當性才所制定，但有些議員「超譯」了這個制度美意，用來開議中的人數流動，干擾議事進行。

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