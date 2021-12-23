南市議會通過「台灣共和國」提案 8天臨會花費逾111萬元

南市議會臨時會審預算情形。（圖擷自2021年12月22日市議會直播影音YOUTUBE畫面）

2021/12/23 15:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議會臨時會通過「台灣共和國」建議提案，不過這次臨時會主要是審查預算，8天議程下來，議員出席經費估計逾111萬元，但其中就有4天流會，尚有包括市議會與市府13個局處共14個單位未審完。

據了解，南市議員每天開會出席費1千元、交通費1千元、膳食費450元，每位議員每天花費2450元，這次市議會定期會未審完預算，因此於12月13日至22日召開臨時會，扣掉假日，共8天開會，以57席議員估計，8天下來花費111萬7200元。若是定期會大會70天左右，期間扣掉假日，花費至少700萬元

但因時逢公投前夕，朝野政黨對立，動輒清點人數杯葛，還有部份議員開會姍姍來遲，8天臨時會中就有4天流會，這中間姑且不論有沒有「簽到不出席，照領出席費」情形，預算沒審完是事實，卻通過「建請中央改國號，將中華民國改為台灣共和國」 的提案。

台南公民智庫執行長黃建龍認為，審查預算是議員基本天職，國號憲改相關議題才是立委職責，尤其現逢預算審議期間，定期會沒審完才加開臨時會，「議員是不是搞錯身份職責」，沒有認真審議地方預算，朝野政黨都應好好約束自己的黨員。

雖然市議會將召集政黨協商後再召開1次臨時會，但何時召開，仍是未知數，今年恐怕來不及了，得拚明年農曆年前是否可以審完。綠營人士不禁KUSO感歎，市議會趕急通過「台灣共和國」，自己的地方預算可暫擺一邊，「真的很偉大」。

南市明年度總預算案，教育局、社會局、勞工局、民政局、秘書處、人事處、政風處、研考會、法制處、原民會、客委會、主計處等局處及市議會預算未審，文化局預算則是只審一半。

對於預算未審完，市府官員保持低調未多表看法，以免節外生枝遭後續杯葛，只盼預算趕快審完，攸關社福津貼發放與工程建設預算不要受影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法