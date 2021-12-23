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    春節前檢疫所需求增 台南官田消防隊加強防災演練

    演練搶救檢疫所傷患。（官田分隊提供）

    演練搶救檢疫所傷患。（官田分隊提供）

    2021/12/23 13:41

    〔記者楊金城／台南報導〕農曆春節將至，集中檢疫所、防疫旅館的需求急迫，台南市消防局第二救災救護大隊官田分隊今針對轄內唯一的集中檢疫所加強火災搶救、檢疫所自衛消防編組訓練、人員疏散避難等多項演練，保障檢疫所的防疫和住宿旅客的安全。

    這處集中檢疫所容留人數約40人，消防隊並對其15位工作人員加強自衛消防教育訓練，才能明確執行各項任務工作及搶救方針，期能藉由搶救演練，超前部署完善災害搶救工作。

    官田消防分隊分隊長沈瑞益說，疫情期間，檢疫所、防疫旅館若發生火警事故，除了依照搶救SOP進行搶救之外，搶救人員災後消毒及健康管理更是不容小覷的一環，搶救人員均須造冊管理並依照流程進行消毒工作方能返隊，一但察覺身體有異狀則應立即通報，避免造成疫情擴散、破口。

    第二救災救護大隊大隊長丁春能說，檢疫所、防疫旅館屬特殊地點，場所應依員工勤休、分流上班防疫，並制定自衛消防編組，規畫2處以上火災逃生動線及戶外集合地點，逃生動線應保持暢通，不可堆放雜物；業者若場所進行室內裝修、改建時，應於開工前3天制定「施工中防護計畫書」送達當地消防機關備查。

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    官田集中檢疫所加強自衛消防編組訓練、人員疏散避難演練。（官田分隊提供）

    官田集中檢疫所加強自衛消防編組訓練、人員疏散避難演練。（官田分隊提供）

    檢疫所搶救後搶救人員災後要消毒，也要健康管理避免防疫破口。（官田分隊提供）

    檢疫所搶救後搶救人員災後要消毒，也要健康管理避免防疫破口。（官田分隊提供）

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