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    108響鐘聲斷除煩惱 台南10宮廟跨年夜齊辦敲鐘祈福

    中西區長汪慶龍今天和「府城跨年敲鐘祈福」活動發起人共同敲響普濟殿鐘聲。（記者王姝琇攝）

    中西區長汪慶龍今天和「府城跨年敲鐘祈福」活動發起人共同敲響普濟殿鐘聲。（記者王姝琇攝）

    2021/12/23 11:38

    〔記者王姝琇／台南報導〕今年跨年夜以肅穆鐘聲代替鞭炮和煙火，為來年祈福！台南中西區10家宮廟將於31日子時一刻（晚間11點15分）同步舉辦「府城跨年敲鐘祈福」活動，邀民眾到廟裡敲鐘祈福，送走2021年、迎接2022年，屆時鐘聲齊鳴將響遍舊城區。

    敲鐘祈福今年邁入第3個年頭，從最初「三福三堂」（聚福宮、崇福宮、集福宮）於2019年共同發起，迄今已有10家宮廟共襄盛舉，包括祀典大天后宮、五帝廟、東嶽殿、馬公廟、崇福宮、普濟殿、集福宮、聚福宮、鄭成功祖廟、濟福宮。

    中西區長汪慶龍今偕10間宮廟代表在普濟殿舉辦行前記者會，並與「府城跨年敲鐘祈福」活動發起人一起敲響鐘聲，邀民眾跨年夜齊聚各廟宇體驗敲鐘祈福；汪慶龍表示，普濟殿是府城少數維持傳統以手敲中的老廟，木槌敲鐘傳出特有的低鳴鐘聲響徹街區，今年跨年夜10廟鐘聲齊響，想必讓參加者留下難忘回憶！

    活動發起人之一蔡宗昇表示，在跨年吉時希望用肅穆鐘聲代替煙火和鞭炮聲，為來年齊聲祈福的同時，更期望對於廟會負面印象產生撥亂反正之效；同時讓不愛擁擠跨年場合的長輩們，能帶晚輩一起來廟裡體驗用自己的雙手敲鐘，為台灣祈福。

    將來若各宮廟能約定跨年夜一起來為衆生敲鐘祈福，即是符合「交陪境」的初心，而台南共有2千多間宮廟，如再加上教堂一起共襄盛舉，在同一時刻鐘聲齊鳴、響遍台南，那樣的震撼與感動相信是其他城市所無可比擬的，也展現出府城特色；期許未來有更多宮廟加入敲鐘祈福的行列。

    預計每間宮廟敲108響聲，象徵斷除108種煩惱；蔡宗昇說，民眾至上述各廟宇參與「敲鐘祈福」，各宮廟也精心準備不同的祈福小禮物致贈給參加的民眾，或籌辦導覽活動與民眾分享地方文史信仰沿革，讓民眾飽享一趟歷史人文之旅。

    中西區長汪慶龍（右5）今天偕同10間宮廟代表在普濟殿舉辦「府城跨年敲鐘祈福」行前記者會。（記者王姝琇攝）

    中西區長汪慶龍（右5）今天偕同10間宮廟代表在普濟殿舉辦「府城跨年敲鐘祈福」行前記者會。（記者王姝琇攝）

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