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    籌劃2年斥資730萬 南台灣首座救護品管教育中心啟用

    台南市消防局在佳里建置首座救護品管教育中心，今天啟用。（記者楊金城攝）

    台南市消防局在佳里建置首座救護品管教育中心，今天啟用。（記者楊金城攝）

    2021/12/22 17:40

    〔記者楊金城／台南報導〕籌劃2年，斥資730萬元，台南市消防局在佳里建置首座救護品管教育中心，今天（22日）由市長黃偉哲、消防局長李明峯等人啟用，可提升消防員救護技術和效率，保障民眾生命安全。

    救護品管教育中心利用原第三救災救護大隊的廳舍成立，是南部縣市首座救護教育中心。

    李明峯說，教育中心透過影像、音效及特效打造擬真的救護場景，並利用高解析度攝影機，搭配生理監護儀，讓所有空間都能成為訓練場地，即便是細微的救護錯誤動作，也難逃專業救護教官的法眼，再由教官指導改進。

    黃偉哲說，提升傷病患到院前的緊急救護品質，才能讓民眾的生命獲得最大保障，之前消防局把全市61輛救護車配備十二導程心電圖機，從去年5月至今挽救了114位心肌梗塞的病患，又成立救護品管教育中心提升消防員救護技能，就是「工欲善其事，必先利其器」的最好證明。

    教育中心設置5間教室空間可依不同的危急案件模擬救護場景，教官利用攝影機和液晶螢幕監看救護訓練，另有1間擬真救護場景訓練室，搭配全景螢幕播放現場的影像、音效及特效。

    消防局緊急救護科長謝榮仁說，可由教官以行動訓練監護儀下達生命徵象各種危急狀況，觀察救護員操作的臨場反應，進而發現缺失加強訓練，以提升救護品質。

    台南市有7個救災救護大隊，消防局未來將訓練7個大隊的種子教官，再由教官分批訓練消防員的各種救護技能。李明峯說，救護品質管理是件吃力不討好、挖掘救護缺失的工作，但救護品質的管理和提升格外重要，教育中心的啟用代表南市到院前的緊急救護又往前跨一大步。

    台南市救護品管教育中心可透過攝影機、螢幕觀看消防員救護訓練的情形和缺失。（記者楊金城攝）

    台南市救護品管教育中心可透過攝影機、螢幕觀看消防員救護訓練的情形和缺失。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲肯定消防局首座救護品管教育中心的訓練設備，提升救護技能。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲肯定消防局首座救護品管教育中心的訓練設備，提升救護技能。（記者楊金城攝）

    台南市救護品管教育中心設有擬真救護場景訓練室，搭配全景螢幕播放現場的影像、音效及特效，讓救護員模擬緊急救護的操作。（記者楊金城攝）

    台南市救護品管教育中心設有擬真救護場景訓練室，搭配全景螢幕播放現場的影像、音效及特效，讓救護員模擬緊急救護的操作。（記者楊金城攝）

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