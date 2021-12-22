孫文銅像豎立爭議波及 台南左鎮化石館預算被刪10萬元

台南市議會臨時會最後一天進行二、三讀議案及審議各項提案，由於孫文銅像豎立爭議，議員吵成一團。（記者蔡文居攝）

2021/12/22 12:38

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天臨時會最後一天進行二、三讀議案及審議各項提案，由於孫文銅像豎立爭議，議員吵成一團。國民黨議員不滿市府文化局未屢行承諾，主張刪除左鎮化石館300萬元墊付案，民進黨議員則反對刪除，認為一碼歸一碼，不應因銅像問題影響地方建議，最後主席、議長郭信良裁示小刪10萬元，平息紛爭。

國民黨議員王家貞、蔡育輝、李中岑、盧崑福等人質疑文化局原先答應要在台南公園豎立先前在湯德章公園被拉倒的孫文銅像，主張刪除「左鎮化石博物館5G科技跨域應用計畫」300萬元預算，該預算中央補助210萬元，市府配合款90萬元。

民進黨議員林志聰、蔡旺詮、陳秋萍、劉米山、沈家鳳、呂維胤、鄭佳欣、蔡筱薇等人則反對刪除，認為預算歸預算，銅像歸銅像，應理性問政，不要搞在一起杯葛地方發展。李啟維則說，難道孫文銅像還立得不夠多嗎？無黨議員杜素吟、許又仁也不贊成刪預算，但許又仁認為銅像應做妥適安排。時力議員林易瑩表達銅像與化石館無關，反對刪預算。

國民黨議員王家貞說，銅像擺在柳營多少年了？她並非杯葛預算，不要用多數暴力霸凌她。李中岑說，是市府說話不算話，公文白紙黑字不算數，她要市長黃偉哲回去好好反省。

黃偉哲說，文資處並沒有說銅像一定要設在哪裡，只提到設在台南公園沒有違法。他並爽快回應說「會回去好好反省」。

國民黨議員蔡淑惠則建議為了和諧，該墊付案延後審查未果。由於大家各執一詞，最後，主席郭信良快速敲槌，裁示小刪10萬元，全案結束討論，也平息銅像紛爭。

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