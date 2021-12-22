歲末感恩 台南仁德區公所辦耶誕親子活動

仁德區公所將於26日舉辦大型親子藝文活動，廣邀各界熱情參與。（記者吳俊鋒攝）

2021/12/22 10:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為感謝各界的努力防疫，讓全民可以平安、健康地走過這1年，台南仁德區公所將舉辦大型親子藝文活動，營造溫馨、歡樂的耶誕佳節氛圍，攜手迎新。

耶誕節將至，仁德公所在廣場搭設應景的聖誕樹，市議員杜素吟、郭鴻儀、許又仁等人應邀出席啟動儀式，區長黃素美也宣布26日下午將於運動公園舉辦大型親子藝文活動，歡迎各界熱情參與。

黃素美表示，26日在仁德運動公園的節目，將由「如果兒童劇團」擔綱演出，改編自伊索寓言的精典故事《愛Party的蚱蜢》，並加碼聖誕老人來說書、歡樂帶動唱、滾大球，還有趣味有獎徵答等，內容豐富。

黃素美說，當天除了劇團演出之外，週邊還有在地美食攤位，包含人氣名店「虎山雷創意蛋塔」，以及社區尚青的小農市集等，憑紙本振興券加值1.5倍，可購買中洲麻油客棧的產品。

黃素美指出，當天前500位入場民眾，還可獲得「藝起想想‧仁德共好」限量口罩，市長黃偉哲也將與民眾同樂，帶來耶誕限定甜心小禮，值得推薦。

公所配合耶誕啟動儀式，特地舉辦歲末感恩活動，打造平安攤車，準備了飲料、點心等幸福暖品，分送給轄內的防疫人員，向他們致敬，慰勞近2年來的辛苦付出。

黃素美提到，平安攤車掛置了燈籠與米篩，象徵歲末幸福、圓滿等寓意，可愛的小天使們，在老師帶領下，以感恩的心，熱鬧踩街，前往各單位致贈暖品，也希望明年疫情穩定，大家都能平安喜樂。

仁德區公所將於26日舉辦大型親子藝文活動，廣邀各界熱情參與。（記者吳俊鋒攝）

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