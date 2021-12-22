台南民宅爆炸揪出製毒工廠！3人丟下8千萬毒品逃亡 2嫌被逮

這棟透天厝在11月24日發生爆炸引發火警，意外炸出地下製毒工廠藏身民宅。（讀者提供）

2021/12/22 09:11

〔記者楊金城／台南報導〕製毒出包，糗大了，台南市佳里區海澄里1戶透天厝在11月24日發生爆炸引發火警，意外炸出地下製毒工廠藏身民宅。

案發後有3人負傷落跑，丟下可製成10萬包毒咖啡的122公斤甲基卡西酮（俗稱喵喵）的三級毒品成品、半成品與原料、製毒器具，毒品市值約8000萬。

佳里警分局先在12月3日逮捕住院就醫的32歲犯嫌黃喬遠，移送台南地檢署偵辦後，向法院聲請羈押獲准，昨天再拘捕涉案的26歲龔姓男子，他同樣住院就醫，跟黃嫌一樣被員警以輪椅推著進分局接受筆錄，模樣狼狽。但龔嫌否認參與製毒，他只是1名水電工。台南地檢署今天（22日）向法院聲請羈押龔嫌獲准。

這棟3樓透天厝當天下午4點多發生氣爆引發火災後，竄出火煙，鄰居不但聽到爆炸聲響，並目擊有3名男子負傷逃出屋外，開了2輛車就跑，走得匆忙，竟未停留現場，透露玄疑。

30多名消防弟兄獲報，趕往救災，發現發生爆炸的3樓屋內，堆置大批白色粉狀物、不明液體、鍋爐、大型玻璃容器，屋內都被火煙燻黑，磁磚爆裂，在二樓也存放有化學藥劑，屋內瀰漫臭味，顯然案情不單純。

原來是地下製毒工廠疑在製毒過程失誤或是加錯藥劑，而造成爆炸引發火警，當時在屋內的3男疑因東窗事發，即使受傷也要趕緊落跑。

佳里警分局火速派員調查並通報台南市警局鑑識中心採證，市警局長方仰寧指示台南市刑警大隊及佳里分局組成專案小組全力查緝。

警方查出透天厝在8月出租出去，從承租人身分、周邊監視器影像追查3落跑男，追到台南、屏東和高雄，最後掌握手腳4肢都受到嚴重燒灼傷的黃姓、龔姓住院就醫。

黃嫌坦承製毒，一人扛下全部犯行。龔嫌否認參與製毒，只是去訪視友人。

佳里分局代理分局長陳嘉得表示，嫌犯在提煉毒品時，疑因製毒經驗不足，導致爆炸起火引發火警，意外讓製毒工廠曝光，後續將擴大追查製毒原料、資金來源、下游銷售管道和在逃共犯。

警方指出，查扣的毒品和原料約可做成10萬包毒咖啡包，幸及時查獲，阻止民眾受毒害；「喵喵」作用類似搖頭丸，國外已有多起施用造成死亡案例，服用後可能會導致流鼻血、幻覺、噁心、嘔吐、妄想等副作用，長期使用也可能導致陽痿，甚至賠上性命。

市警局長方仰寧重申，警方打擊毒品「零容忍」的決心，任何想要在南市犯罪的歹徒，最好打消念頭。

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警方查扣製毒器具、成品、原料載滿一卡車。（警方提供）

這棟透天厝在11月24日發生爆炸引發火警，意外炸出地下製毒工廠藏身民宅。（讀者提供）

查扣毒品成品、半成品。（警方提供）

製毒犯嫌黃男，手腳都受燒灼傷，被收押偵辦。（警方提供）

龔嫌也坐輪椅被警方送辦，由南檢向法院聲請羈押獲准。（警方提供）

警方查扣製毒的不明化學物品和鹽酸等原料。（警方提供）

這棟透天厝在11月24日發生爆炸引發火警，意外炸出地下製毒工廠藏身民宅。（讀者提供）

這棟透天厝在11月24日發生爆炸引發火警，意外炸出地下製毒工廠藏身民宅。（讀者提供）

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