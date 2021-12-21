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    台南地震後楠西、玉井還有7595戶停電 台電：變電所饋線跳脫

    台南山區發生地震，造成楠西、玉井停電。（讀者提供）

    台南山區發生地震，造成楠西、玉井停電。（讀者提供）

    2021/12/21 20:15

    首次上稿 19:42
    更新時間 20:15

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南山區今晚發生地震，規模4.6，最大震度為楠西區的4級，地震當時的劇烈震盪，嚇到了當地居民，有的還放聲尖叫，目前雖無災情傳出，卻造成大規模停電，該行政區7個里中，多達6個里停電，連鄰近的玉井也有部分地方停電，台電公司巡查後，楠西、玉井共有11里、高達7959戶停電，正全力檢修。

    地震發生在今晚6時59分，震央雖然在南化區，但楠西與新化都測得4級震度，楠西區長李鴻裕表示，地震時，搖晃頗大，震後立刻請公所人員巡災，並無災情回報，但轄內除了龜丹里之外，其餘6個里全都停電。

    玉井區長陳新澈指出，鄰近楠西的里鄰，也有發生停電的情形，根據里長回報，玉田里和平街因有變電箱爆炸導致停電，台電修復中。

    楠西區的楠西、照興、灣丘、東勢、鹿田、密枝等6里有停電，玉井區的玉井、玉田、豐里、三埔、中正等5里也有停電。

    楠西梅嶺的許姓民眾說，地震之後立刻停電現，在山區一片漆黑，停電也影響的手機訊號，所幸房屋沒有災情。

    玉井的簡姓居民也提到，停電之後，附近街道一片漆黑，有的家裡待不住，都到戶外去，以手機照明，談及剛才的地震，都心有餘悸。

    初步巡查，是地震後南化二次變電所饋線跳脫，造成玉井、楠西區共13069戶停電，晚間7點先復電5474戶，其餘7595戶全力搶修中。

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