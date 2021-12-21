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    台南地震後楠西、玉井停電 台鐵列車慢行影響4列次

    地震發生後，台南楠西區街道馬路一片漆黑。（圖：民眾提供）

    地震發生後，台南楠西區街道馬路一片漆黑。（圖：民眾提供）

    2021/12/21 20:09

    首次上稿 19:23
    更新時間 20:09

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南地區在今天晚間近7點許發生有感地震，南區氣象中心表示，氣象局報告指出震央在台南市南化區，地震深度9.4公里，芮氏規模達到4.6，台南楠西區、新化區最大震度達到4級，地震後，楠西區及玉井區部分地區停電，共有7595戶受到影響。

    南科震度2級 廠商未受影響

    南區氣象中心說，各地最大震度，高雄甲仙有3級、嘉義大埔與台南市區、嘉義市與雲林四湖都有2級。消防局119在晚間7點10多分表示，地震發生後，台南地區尚無災情通報傳出。

    消防局說，毗鄰楠西區的玉井區，有里長回報玉田里和平街160巷1弄21號因變電箱爆炸導致停電、忠孝街9巷也停電；南化區也有部分地區停電。

    南科園區震度有2級，廠商未傳出有受到影響。

    台電台南區處說，地震後，楠西區及玉井區部分地區停電，迄晚間7點半許尚有7595戶停電，該處已成立應變中心搶修中。

    台鐵局也說，善化震度3級，新營到台南之間按3級地震規定辦理，第一班列車以60K/H慢行通過無異常，於19:20路線恢復正常行駛，影響4列次合計影響19分鐘。

    地震發生後，台南楠西區馬路一片漆黑，只有車輛燈光。（圖：民眾提供）

    地震發生後，台南楠西區馬路一片漆黑，只有車輛燈光。（圖：民眾提供）

    台南消防局在地震後表示目前楠西區全面停電中。（圖取自氣象局）

    台南消防局在地震後表示目前楠西區全面停電中。（圖取自氣象局）

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