重現經典月港大菜 黃偉哲現煮「魷魚螺肉蒜」

迎接鹽水燈節、蜂炮，武廟推出多道美食，規劃讓遊客也有機會一嘗美食饗宴，台南市長黃偉哲今示範經典月港大菜「魷魚螺肉蒜」，歡迎大家來月津一遊。（記者王涵平攝）

2021/12/21 16:55

〔記者王涵平／台南報導〕迎接鹽水燈節、蜂炮，武廟推出多道美食，規劃讓遊客也有機會一嘗美食饗宴，台南市長黃偉哲今示範經典月港大菜「魷魚螺肉蒜」，歡迎大家來月津一遊。

鹽水區長陳文琪表示，經各方訪談、調查，發現鹽水華燈初上的夜間娛樂文化中，應酬場所不但有分級，還發展出不同的佳餚，包括魷魚螺肉蒜、雞仔豬肚鱉、炸排骨酥、清蒸鱸魚等，經過與武廟兩次的實驗與檢討，推出多道美食。

鹽水於清領時期直至60年代，庶民經濟相當活絡，除了有初期倒風內海的航運經濟，更是府城往鹿港經商路線中繼的最大歇腳城市，因而有許多的郊商，發展出特有的酒家菜。

黃偉哲表示，過去的酒家菜經過改良之後成為月港大菜，歡迎大家來台南、來鹽水的時候，不僅可以看蜂炮、看月津港燈節、看月之美術館，還可以品嚐月港大菜，透過月港大菜的推廣，讓鹽水除了蜂炮、月津港燈節、鹽水意麵節以外，更加引人入勝。

武廟管理人林益仁表示，全盛時期擁有合法的風月場所有30餘家，當時流行「那卡西」伴奏，以及許多下酒的酒家菜，蓬勃程度讓鹽水有「小北投」稱號，武廟重現接近當年味道，推出鹽水月港美食，並以「月港大菜」為名，希望成為鹽水最具文化特色的在地佳餚。

迎接鹽水燈節、蜂炮，武廟推出多道美食，規劃讓遊客也有機會一嘗美食饗宴，台南市長黃偉哲今示範經典月港大菜「魷魚螺肉蒜」，歡迎大家來月津一遊。（記者王涵平攝）

迎接鹽水燈節、蜂炮，武廟推出多道美食，規劃讓遊客也有機會一嘗美食饗宴，台南市長黃偉哲今示範經典月港大菜「魷魚螺肉蒜」，歡迎大家來月津一遊。（記者王涵平攝）

迎接鹽水燈節、蜂炮，武廟推出多道美食，規劃讓遊客也有機會一嘗美食饗宴，台南市長黃偉哲今示範經典月港大菜「魷魚螺肉蒜」，歡迎大家來月津一遊。（記者王涵平攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法