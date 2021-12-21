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    南市幼兒園捐助創世植物人 耶誕老人駕雪橇驚喜出場

    創世義工的蔡進順駕著改良雪橇出現，大小朋友們都既開心又驚喜。（記者王姝琇攝）

    創世義工的蔡進順駕著改良雪橇出現，大小朋友們都既開心又驚喜。（記者王姝琇攝）

    2021/12/21 16:47

    〔記者王姝琇／台南報導〕耶誕老人駕著雪橇現身，帶領幼兒園師生共同為創世植物人送上耶誕禮物！歲末送暖，佳恩幼兒園今天（21日）捐贈4萬元予創世基金會，提供購買每日所需的奶粉；另，台南在地企業也捐贈各項明星商品，提供創世義賣協助募款。

    佳恩幼兒園園長陳春鳳表示，佳恩20年來持續幫助創世，並於每年歲末在園內發起愛心活動，藉此讓小朋友也能擁有關懷及助人的心，成為守護植物人的耶誕小天使，用行動給予弱勢家庭祝福與關懷。也感謝保康生醫、新橋蛋糕響應愛心，捐贈明星產品禮盒，給創世作為春節義賣禮品，讓民眾多一個做公益的好選擇。

    今天的捐贈活動上，除小朋友們帶來應景的耶誕唱跳表演之外，最吸睛的莫過於駕著改良式雪橇驚喜現身的耶誕老公公；長期擔任創世義工的蔡進順，每年都會化身耶誕老人，駕著自製改良的雪橇穿梭在大街小巷，今天是冬至，他特地提前換裝來到中西區佳恩幼兒園與小朋友同歡。

    改裝雪橇前方有麋鹿領航，不但裝扮相當喜氣，還會隨著耶誕歌噴出泡泡，耶誕老公公也拿出糖果分送給小朋友，大家拿到禮物都十分開心。蔡進順表示，耶誕老公公是個最善良的代表，希望耶誕節既是歡慶的節日，也能成為感恩的節日，每個人多付出一點點，就能為弱勢家庭傳送溫情。

    耶誕老公公發送禮物給小朋友。（記者王姝琇攝）

    耶誕老公公發送禮物給小朋友。（記者王姝琇攝）

    佳恩幼兒園捐贈4萬元幫助創世基金會採購植物人日常所需的奶粉。（記者王姝琇攝）

    佳恩幼兒園捐贈4萬元幫助創世基金會採購植物人日常所需的奶粉。（記者王姝琇攝）

    佳恩幼兒園小朋友帶來應景的耶誕表演，也透過活動認識創世基金會。（記者王姝琇攝）

    佳恩幼兒園小朋友帶來應景的耶誕表演，也透過活動認識創世基金會。（記者王姝琇攝）

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