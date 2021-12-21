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    首頁　>　臺南市

    南市14座特色公園 明年再添麻豆、學甲等7座

    台南市工務局召開年終記者會說明今年建設成果，並宣布明年將增加7座特色公園，及加碼道路開闢與維護1億元經費。（記者劉婉君攝）

    台南市工務局召開年終記者會說明今年建設成果，並宣布明年將增加7座特色公園，及加碼道路開闢與維護1億元經費。（記者劉婉君攝）

    2021/12/21 15:47

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市目前已投入約9.85億元，興建或改善14座特色公園，明年將再於北區、東區、麻豆、學甲等區增設7座，總計經費5520萬元。此外，道路開闢與維護費用，也將加碼1億元。

    南市目前已興闢或改善的14座特色公園中，尚在施工中3座、規劃中3座。明年計劃再開闢東區公87特色公園、關廟區大潭埤特色遊戲場，和柳營區櫻花池特色公園，並增加北區希望公園、文元公園、學甲區華宗公園及麻豆區麻豆（公11）公園等7座。

    台南市工務局今天召開年終記者會，工務局長蘇金安表示，南市今年工務建設共執行約800億元，其中道路橋梁經費約641.7億元，重大建築案約171.6億元，並完成多項重大興建開闢案，交出亮麗成績單，明年將投入30億元再擴大生活圈道路建設，道路養護經費也將加碼1億元。

    明年在生活圈道路建設方面，溪北投入約21.6億元，將開闢學甲區六號-25M道路、白河區市道172線18公尺道路拓寬工程，及新營區復興路（三號-30M）拓寬工程；溪南投入約8.4億元，將開闢北區忠義路三段接長賢街後段工程、永康區國光五街次10-5號-15M計畫道路工程，及安平區4-10-23（華平路）拓寬工程。

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