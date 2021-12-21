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    解決八翁酪農區淹水 滯洪池及抽水站工程動土

    加速解決柳營區八翁里及酪農區一帶積淹水問題， 八老爺滯洪池及抽水站工程今日開工，台南市長黃偉哲等各界人士主持。（記者王涵平攝）

    加速解決柳營區八翁里及酪農區一帶積淹水問題， 八老爺滯洪池及抽水站工程今日開工，台南市長黃偉哲等各界人士主持。（記者王涵平攝）

    2021/12/21 13:19

    〔記者王涵平／台南報導〕加速解決柳營區八翁里及酪農區一帶積淹水問題，八老爺滯洪池及抽水站工程今日開工，台南市長黃偉哲表示，希望減少大家心裡頭的不安，下雨的時候不會睡不著覺。

    開工動土典禮在急水溪堤防邊舉行，黃偉哲與經濟部水利署及地方各界參與，黃偉哲表示，柳營區八翁及酪農區投入的治水經費至今約10.81億元，再向經濟部水利署爭取經費共5.04億元，其中投入2.67億元辦理柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站治理工程，將建置1.7公頃滯洪池（4.8萬噸滯洪量）及8 CMS抽水站，預計112年6月竣工。

    之後將再投入1.9億元進行二期工程，擴建滯洪池至9.7公頃（27萬噸滯洪量），有助提升八老爺排水防洪效能。

    柳營區是國內重要的酪農業基地，水利局指出，八老爺排水系統沿線八翁社區及酪農業產地一帶，因地勢平坦且較為低漥，屬於淹水熱區，市府歷年積極辦理龜子港排水系統治理工作，採排水系統性整治、避免外水倒灌、提升內水滯洪、橋梁抬升改建等策略。

    滯洪池（4.8萬噸滯洪量）及8CMS抽水站除提升八老爺排水防洪成效，也透過綠美化設計滯洪池，作為居民休閒散心好去處。

    加速解決柳營區八翁里及酪農區一帶積淹水問題， 八老爺滯洪池及抽水站工程今日開工。（南市水利局提供）

    加速解決柳營區八翁里及酪農區一帶積淹水問題， 八老爺滯洪池及抽水站工程今日開工。（南市水利局提供）

    加速解決柳營區八翁里及酪農區一帶積淹水問題， 八老爺滯洪池及抽水站工程今日開工。（南市水利局提供）

    加速解決柳營區八翁里及酪農區一帶積淹水問題， 八老爺滯洪池及抽水站工程今日開工。（南市水利局提供）

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