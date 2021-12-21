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    耶誕老人改搭龍貓公車現身 台南大內宣導防災

    台南大內區公所借來龍貓公車，由區長李義隆化身耶誕老人，今搭乘龍貓公車前往大內國小宣導，讓小朋友相當驚喜。（記者萬于甄攝）

    台南大內區公所借來龍貓公車，由區長李義隆化身耶誕老人，今搭乘龍貓公車前往大內國小宣導，讓小朋友相當驚喜。（記者萬于甄攝）

    2021/12/21 12:33

    〔記者萬于甄／台南報導〕耶誕節即將到來，許多孩童都期待耶誕老人乘著馴鹿雪橇發禮物，不過，台南大內的耶誕老人則是改搭龍貓公車登場，大內區長李義隆今早化身耶誕老人，帶著「緊急避難包」，前往大內國小進行地震避難演練，讓孩童在感受過節氣氛的同時，學習防災防疫教育。

    「龍貓公車上有耶誕老公公！」小朋友驚喜大喊，大內區公所為讓防災、防疫教育從小紮根，今年特向無動力造型車主張晉榮，商借「龍貓」公車作品，並由區長李義隆化身為耶誕老公公，搭著龍貓公車前往大內國小宣導，成功吸引小朋友目光，孩童都相當喜愛龍貓公車。

    大內區公所表示，大內的知名景點之一就是龍貓公車站彩繪村，無動力造型車主張晉榮也是龍貓迷，日前參加西拉雅風管處舉辦的西拉雅趣公車時，作品就是「龍貓」公車，因此特向其商借，讓龍貓公車結合耶誕防災宣導活動，帶給轄內孩童一個驚喜。

    過程中，區公所人員帶領在場的學童進行地震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」演練，並介紹緊急避難包重要的12項物資，最後也發放耶誕禮物，孩童拿到禮物都露出燦爛的笑容。

    區長李義隆說，有趣的防災防疫教育才能讓孩童感到新奇，讓防災知識不流於形式、制式，防災防疫宣導今首日到大內國小，下一站明天將前往二溪國小，透過防災及防疫闖關關卡，搭配有獎徵答，把防災防疫觀念帶給學童，希望孩童未來成為防災士，為防災出一份心力。

    大內區公所人員帶領在場的學童進行地震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」演練，並介紹緊急避難包重要的12項物資。 （記者萬于甄攝）

    大內區公所人員帶領在場的學童進行地震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」演練，並介紹緊急避難包重要的12項物資。 （記者萬于甄攝）

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