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    台南警打詐連奪3年冠軍 民眾有感

    南市警察局推動電子巡簽，加強科技執法。（圖由南市警察局提供）

    南市警察局推動電子巡簽，加強科技執法。（圖由南市警察局提供）

    2021/12/21 09:22

    〔記者王涵平／台南報導〕詐騙層出不窮，南市警察局今年「打詐」績效亮眼。統計顯示，防制車手提領及攔阻詐騙件數，不僅連續3年均為六都第一，攔阻金額更高達3億5753萬餘元，即時守護市民財產。

    南市警察局長方仰寧表示，綜觀今年全市整體治安面貌，不僅全般刑案、暴力、竊盜及詐欺犯罪發生數減少，全般刑案破獲率也有明顯提升，今年提升至98.46%，2020年是六都第一；整體治安呈現穩定趨勢。

    打詐方面，與超商、金融機構互動緊密，攔阻詐騙件數連續3年六都最佳，阻詐成效優異，使南市堪稱「最難詐騙的城市」，並有「車手地獄」的美名。方仰寧表示，暴力犯罪案件今年發生件數也較去年大幅減少31件，發生件數為六都最低；槍擊案件今年發生件數較去年減少6件，破獲率更是100%，展現警方防制暴力的成效與決心。

    此外，在婦幼及少年安全保護方面，南市警察局開創全國警政之先成立「婦幼少年安全保護中心」，有效統合各單位婦幼少年安全保護機制，提升通報效率，並橫向建構社會安全網平台，整合資源發揮最大效益，強化婦幼、少年的安全。

    在交通安全方面，警察局運用GIS大數據分析，針對南市交通事故進行肇因分析，並據以強力執法，確保民眾行的安全及用路權利。今年對酒駕取締，到10月底止，共取締酒後駕車5984件，違反公共危險罪移送法辦4115件，與去年的取締能量相當；酒駕肇事的件數比去年同期減少63件 （-7.48%）。

    今年南市警察局各項勤、業務評核獲獎者，計有「第13屆道安創新貢獻獎」、「各警察機關110年辦理性侵害案件工作評核」等25件；其中「推動社區治安工作評鑑」已連續3年獲內政部評核為全國優等單位。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    詐騙案層出不窮，南市警察局今年「打詐」績效亮眼，統計顯示，防制車手提領及攔阻詐騙件數，連續3年均為六都第一，台南市長黃偉哲（中）表揚有功超商、金融機構人員。（圖由南市警察局提供）

    詐騙案層出不窮，南市警察局今年「打詐」績效亮眼，統計顯示，防制車手提領及攔阻詐騙件數，連續3年均為六都第一，台南市長黃偉哲（中）表揚有功超商、金融機構人員。（圖由南市警察局提供）

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