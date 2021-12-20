8旬阿公碩士生打造美式共享空間 助低門檻新創

VEBOE董事長邱文助（左）、總經理邱榮源（右）父子打造台南最大共享空間，並舉辦邱文助書畫展。（記者王俊忠攝）

2021/12/20 23:18

〔記者王俊忠／台南報導〕82歲南台灣企業家邱文助，在75歲才開始學繪畫、讀大學、上研究所，因為白手起家、知道創業艱辛，6年前與美國回台的長子邱榮源在南台灣打造共享空間VEBOE，幫剛起步的年輕人創業圓夢，近日成大旗艦館開幕，同時展出邱文助個人書畫展，讓進駐者在工作之餘、也能欣賞畫作紓壓。

VEBOE董事長邱文助從小在高雄茄萣的小漁村長大，年輕時生活清苦沒機會念大學，靠自己賣米打拚做生意，事業有成時，30多歲開始做公益回饋社會，捐上千斤白米給茄萣家鄉、在母校成功國小蓋圖書館，為感念父恩捐資創立邱錠先生文教基金會，常年幫助弱勢及清寒學子等，近年更與兒子把國外共享空間帶進南台灣，希望幫更多年輕人能做到低門檻創業、勇於築夢踏實。

共享空間起源於歐美，是孕育新創業者的基地，不僅環境舒適像家一樣，軟硬體設施也一應俱全，有共享接待大廳、吧檯餐飲區、休憩室、影印室、會議室及專屬辦公室，並提供櫃檯秘書收發信、專業清潔打掃、保全及免費網路、水電、咖啡茶水等，對新創業者來說，能省下龐大裝修、設備及人事成本，降低創業的風險。

「就是希望打造1個像家、讓人想待很久的工作環境」，VEBOE總經理邱榮源說，自己以前在美國的工作環境就是共享空間，工作累了能換個空間休息、喝杯咖啡，還有很多志同道合、不同工作型態的人可聚在一起激發更多靈感，因為自己喜歡共享文化，就決定把它帶回台灣，與父親陸續在高雄、台南等地打造4處共享空間，傳遞家的溫暖、無拘束的工作空間理念。

邱文助目前就讀屏東大學視覺藝術系研究所，是阿公級的碩士生、樂齡學習的楷模，近期他在VEBOE成大館展出個人生涯首次書畫展，有油畫、水彩畫、水墨畫、素描及書法共52幅作品。邱文助認為，共享空間結合畫展相輔相成，不僅為空間注入藝術美學，進駐者也能隨時欣賞畫作、紓解工作壓力。

今年剛創業從事無人載具服務的蜻蜓國際公司負責人王耀陞表示，共享空間的美式氛圍讓人很放鬆自在，也使他省下大額的開業成本，這些省下的費用可運用在產品研發上，讓公司短、中期目標更能快速達成。

VEBOE共享空間在高雄有民生館、亞灣館，台南則是裕農館、成大館，其中成大旗艦館有41間專屬辦公室，是台南最大的共享空間，即日起至明年2月18日止展出邱文助個人書畫展，歡迎大家前往參觀，更多共享空間訊息可上VEBOE官網查詢。

VEBOE董事長邱文助（中右2）、總經理邱榮源（中右1）父子打造台南最大共享空間的內部會議室。（記者王俊忠攝）

VEBOE總經理邱榮源（左）與進駐業者泰然空間設計副總張振德（左2）交流討論。（記者王俊忠攝）

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