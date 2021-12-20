演出電視播報一氧化碳中毒新聞 生動話劇提醒防範隱形殺手

話劇宣導以電視新聞播報一氧化碳中毒的新聞方式演出，生動有趣，前方還有人工手動的電視跑馬燈廣告讓觀眾發笑。（記者楊金城攝）

2021/12/20 22:16

〔記者楊金城／台南報導〕天氣變冷，又到了發生一氧化碳中毒的高危險期，台南市消防局第三救災救護大隊今天（20日）在佳里區舉辦防範一氧化碳宣導暨燃氣熱水器承裝業、瓦斯零售業說明會，希望提醒民眾也邀請熱水器、瓦斯業協力為民眾防範隱形殺手一氧化碳的危害。

南市消防局說，全國今年至今發生45件氧化碳中毒事故，導致5人死亡及116人送醫。而台南市今年1月至11月底建築物火災有401件，其中電器火災及煮食不慎分別為135及106件，有鑑於天氣越來越寒冷，民眾使用熱水器、暖風扇、電暖爐、電毯取暖設備頻繁，有必要確保冬季用火用電安全，防止發生火災和一氧化碳中毒事件。

為提醒市民不可輕忽隱形殺手一氧化碳的潛在危險，台南市長黃偉哲錄製「防止一氧化碳中毒宣導」，隨清潔車沿途播送加強宣導。消防局也在12月至翌年2月「一氧化碳預防季」舉辦宣導活動。

第三大隊今特別邀請北門農工學生熱舞社開場熱舞，還有慈濟樂活隊的話劇宣導，以電視新聞播報一氧化碳中毒的新聞方式演出，生動有趣的表演提醒住家保持通風防範一氧化碳中毒，並注意用火、用電安全。

第三大隊提醒民眾，為防止發生火災和一氧化碳中毒事件，使用電器取暖設備應與家中易燃物保持適當距離，記住要人離火熄並關閉電氣設備。而使用瓦斯熱水器、瓦斯爐時，記得要打開窗戶保持通風，防止一氧化碳中毒。

北門農工學生熱舞社為一氧化碳宣導會開場熱舞。（記者楊金城攝）

台南市消防局在佳里區舉辦「一氧化碳預防季」宣導活動。（記者楊金城攝）

台南市消防局在佳里區舉辦「一氧化碳預防季」宣導活動。（記者楊金城攝）

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