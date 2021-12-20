北門蘆竹溝鰻苗捕撈權首次無人投標 漁民憂高價搶標恐倒賠

在台南北門永隆溝架網抓鰻苗、魚苗的工寮。（記者楊金城攝）

2021/12/20 20:29

〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門潟湖蘆竹溝大港口的鰻苗捕撈權，有史以來第一次未招標出去，因目前鰻苗的捕撈量也很少，有漁民說大家眼光很準，高價搶標的結果，很大可能會倒賠。

漁民說，因這2年國際疫情影響消費，台灣養鰻外銷不多，業者養鰻減少，導致投標搶鰻苗捕撈權的意願不高，有標到的得標金額也比往年大降。

蘆竹溝大港口的鰻苗捕撈權區位，因是由當地大廟蘆竹溝西天宮和三寮灣東隆宮主辦的捕撈權投標，即使沒人標下捕撈權，也沒人敢擅自到大港口區位捕撈鰻苗。

台南沿海從八掌溪、急水溪到將軍溪、七股溪、曾文溪的河口、海岸沙洲，自古以來就是漁民捕撈鰻苗、魚苗的地點，但因屢傳紛爭，後來演變成由當地大廟、宗親會主持鰻苗捕撈權的招標，誰得標就專享在棧位區的捕撈權。

在台南北門區，就有雙春、王爺港、永隆溝、井仔腳、蘆竹溝鰻苗捕撈權的棧位區。

其中蘆竹溝在北門潟湖出海口的大港口和北汕、南汕有3個鰻苗捕撈權區，幾十年來都由三寮灣東隆宮和蘆竹溝西天宮共同主辦招標，未料11月鰻苗捕撈季開始前的開標，竟只有南汕區以幾萬元招標出去。

捕撈鰻苗區位最好的大港口，過去都是1、200萬元招標金額，沒想到今年開標槓龜，無人投標，東隆宮總幹事吳崑源說，成鰻外銷市場受疫情衝擊，國內養鰻減少，鰻苗收購就少，加上這2年的鰻苗捕撈量少，使得漁民投標意願大降，去年大港口捕撈權也才以40萬元標出去，但捕撈鰻苗的收入還不夠標金，未料今年竟無人來投標。

在北門王爺港沙洲棧位區捕撈鰻田的洪姓漁民說，捕撈鰻苗要在深夜漲潮時迎著冷風和忍耐低溫作業，要花錢僱工也要買捕撈設備，11月整整1個月才抓到100尾鰻苗，1尾才賣34元，12月捕撈數量略有起色，今天凌晨6人合抓約100尾，價格並回升到1尾70元。

洪姓、吳姓漁民說，日前日本火山浮石流到台灣東部，顯示海流往花東跑，而鰻苗跟著海流跑，憂心台灣西南的鰻苗捕撈量可能不好，寄望捕撈有所回報。

深入急水溪河口海域捕撈鰻苗的漁網。（記者楊金城攝）

深入急水溪河口海域捕撈鰻苗的漁網。（記者楊金城攝）

台南市北門潟湖蘆竹溝大港口的鰻苗捕撈權區位（右上方），有史以來第一次未招標出去。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法