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    台南肉品市場新牛隻屠宰線落成 牛肉貨源供應量將翻倍

    台南肉品市場新建的牛隻屠宰線完工，各界貴賓歡慶落成。（南市農業局提供）

    台南肉品市場新建的牛隻屠宰線完工，各界貴賓歡慶落成。（南市農業局提供）

    2021/12/20 19:42

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南「清燙牛肉湯」的新鮮美味，遠近馳名，市政府肉品市場屠宰後的溫體牛肉，時常供不應求，為此規劃新的牛隻屠宰線，並改善設備老舊的問題，也讓屠宰量能翻倍，今天落成，未來單日最大屠宰量可達60頭，穩定提供業者最優質的牛肉來源。

    市政府肉品市場今天舉辦牛隻屠宰線新場落成典禮，以「犇騰未來」為主題，副市長戴謙、中央畜產會董事長林聰賢等帶出席，與各界貴賓一起啟動象徵為台南肉牛市場多元開創、無限未來的引擎推桿，氣氛熱烈。

    會場上，肉品市場也以台南市原汁原味的溫體牛製作牛肉湯與肉燥飯，提供外帶品嚐，藉由落成典禮振興國產牛肉，大力推廣宣傳台南溫體牛肉美食文化產業。

    市政府農業局表示，位於善化的肉品市場，是南台灣唯一官方的牛隻屠宰場，每天有3個時段進行屠宰，週一則是休息日。

    台南肉品市場有限公司原有的牛肉屠宰場域啟用迄今近20年，設備老舊，市政府在2018年動土進行更新工程；新的屠宰線屠宰登記量為每小時6頭，舊的屠宰線每小時僅3頭，屠宰量加倍，而未來最大屠宰量能可達單日60頭。

    農業局提到，台南是清燙牛肉的最佳代言城市，肉品市場更為溫體牛市場的重要樞紐，這次肉品市場的新建牛隻屠宰線工程，符合最新的衛生法規，每小時屠宰量能加倍，將提升肉品生產效率與服務品質。

    農業局指出，新屠宰線不僅提供消費者最高品質的安全肉品，更代表著在地、新鮮、健康、安全、美味等的5大保證。

    台南肉品市場新建的牛隻屠宰線完工，各界貴賓歡慶落成。（南市農業局提供）

    台南肉品市場新建的牛隻屠宰線完工，各界貴賓歡慶落成。（南市農業局提供）

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