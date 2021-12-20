下市公司資產恐遭掏空 英瑞前董座父女交保限制出境

台南檢、調人員搜索英瑞公司在台灣的營運處所。（圖：民眾提供）

2021/12/20 17:12

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署與台南市調查處追查1家工廠在中國製造汽車水箱為主的貝里斯英瑞國際公司，其翁姓前董事長涉嫌挪用公司中國廠地出售款1437萬餘人民幣，檢調唯恐明年1月下市的公司資產遭到進一步掏空，近日搜查英瑞公司在台營運處所，並傳訊、諭知翁男及其女兒各10萬元交保、限制出境出海。

台南市調查處在今年11月間接獲金管會證券期貨局函送英瑞公司涉犯證券交易法特別背信、非常規交易及內線交易等情事，該公司在今年6月間因找不到會計師願意簽證，加上獨立董事難產，遭台灣證券交易所停止買賣迄今。

台灣證交所根據英瑞子公司─中國揚州英瑞公司會計資料分析發現，該公司於2020年8月間出售中國揚州廣陵工業區廠房及土地部分款項人民幣1437萬餘元竟遲未收回，疑遭翁姓前董事長挪用償還其私人投資揚州另1家公司積欠的債務。另從2020年6月間起，揚州英瑞公司陸續遭上游供應商控告未償還貨款，該訊息本應立即在公開資訊觀測站公告，但翁前董座竟拖延到今年3月間才公告，並指使其家人大量出脫手中持股、涉嫌內線交易。

南市調查處接獲情資後，考量英瑞公司恐於明年1月間下市，擔心公司遭到進一步掏空、不敢大意，立即報請台南地檢署檢察官錢鴻明指揮、火速調查。檢調人員於12月16日兵分6路、搜索英瑞公司在台營運處所並傳喚翁男及其女兒等9人到案說明。

檢察官漏夜偵訊後，認為被告翁男及其女兒2人從2017年間開始，陸續因投資策略失利，加上去年間又遭遇武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，導致公司財務出現問題，翁男為償還銀行到期債務、加上避免設定質押股票遭到變賣而涉犯證券交易法嫌疑重大，但無聲請羈押的必要，分別諭知翁男父女各10萬元交保並限制出境出海。

南檢襄閱主任檢察官林仲斌強調，專案小組會持續追查該公司有無其他掏空與脫產情事，以保障投資大眾權益。

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