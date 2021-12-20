逆境成長創業有成行善 現將投入民進黨南市議員初選

創業有成的朱明宏（右）在工作暇餘投身公益慈善志業。（圖：朱明宏提供）

2021/12/20 11:41

〔記者王俊忠／台南報導〕在逆境家庭成長的孩子更懂得感恩與惜福！勞工家庭長大的朱明宏，雙親先後在1場職災中造成中度及輕度身障，使得他需要半工半讀來分擔家計，在奮發學習努力下，他與友人合資創辦科技公司，從此打開創業的敲門磚，創業過程仍不忘初心、做公益，服務範圍不斷擴大，也投入民進黨南市議員初選。

朱明宏年少時父母親上班，他就肩負起照顧胞妹的責任。不幸的是其父母在1次職災中受創、形成中度與輕度身障，晴天霹靂的打擊使其小康家庭陷入困境，為分擔家計，他選擇半工半讀完成學業，在1999年踏入電腦科技業，工作中不斷奮發學習、提升己身技能與收入，家中經濟終於雲開見日。

「從小，父母就教我要慈悲惜福，有能力就去行善」，朱明宏表示，父母的教誨，讓他積極參與公益活動，也覺得這善心獲得冥冥中的相助，工作愈來愈順利，因慧眼獨具發掘公部門與學校團體的商機，又逢友人聊天時提到創業念頭，就與幾位友人著手實現大家共同的夢想。

因朱明宏個性很有責任感，集資好友們紛推派他擔任代表人，在2010年創立宏權科技公司，針對差勤管理系統建置開始營運，每年營業額持續成長，除台南市府與學校團體案子外，也相繼取得其他多個縣市政府或教育單位的差勤管理案子，業績成果受到肯定。朱明宏指出，曾有傳聞說他因擔任台南市府顧問才能標到市府案子的謠言，不攻自破。

朱明宏表示，由於參與公益活動結識時任南市議員的林宜瑾團隊，因事業漸進入軌道，他也多出時間、常抽身到服務處擔任義工，及陪同或代表議員外出關懷弱勢。也因為他長時間投身公益慈善，林宜瑾鼓勵他參政、擴大服務層面，幾經猶豫思考才決定參與民進黨南市第11選區市議員初選，希望爭取出線，對台南市政與區域發展做出更大貢獻。

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