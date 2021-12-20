改善台南鹽行交通 永安轉運站預計2024年完工

台南市永安轉運站位在永康物流及轉運專區內，預計2024年完工啟用。（台南市交通局提供）

2021/12/20 11:52

〔記者劉婉君／台南報導〕改善省道台一線鹽行路段大客車停靠問題，位在永康物流及轉運專區內的「永安轉運站」，預計2024年完工，未來將結合國道客運及市區公車轉乘，改善鹽行地區交通機能。

永安轉運站位於永運路上，土地面積約0.5公頃，未來規劃為國道客運及市區公車交會轉乘點，除了和欣、統聯、國光3家國道客運業者進駐，也將打造市區公車5、20、21、橘12、H62高鐵快捷公車在永康區的轉運節點。

台南市交通局長王銘德表示，鹽行地區及永康交流道附近長期以來因大客車無適當停靠地點，影響行車交通安全及造成交通壅塞，永安轉運站位在距離永康交流道約500公尺的永康物流及轉運專區內，提供良好候車空間，並可紓解幹道交通。

王銘德指出，永安轉運站已獲得規劃設計補助經費118萬5000元，預計規劃6席乘車月台、機車停車場、臨停接送區等，使各種車輛動線分明。此外，候車設施將結合太陽能光電板再生能源，透過綠色工法營造整體景觀，成為永續節能低碳的轉運站，目前已完成規劃設計團隊徵選，著手規劃設計中，預計2023年動工興建，2024年完工啟用。

台南市永安轉運站正在規劃設計中，預計2024年完工啟用，改善永康鹽行地區交通。（台南市交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法