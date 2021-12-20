公投前抄賭 南市警查獲28件100人、含1洗錢網站

南警查獲賭場。（南市刑大提供）

2021/12/20 11:38

〔記者楊金城／台南報導〕為防「賭」亂公投，台南市警察局責請刑大、16分局在公投前加強取締賭場、地下簽賭及網路賭盤，嚴防組頭利用選舉賭盤影響選情獲取不法暴利，總計查獲28件100人，查扣賭金29萬餘元，總簽注規模達45億1千多萬元。追查發現並無選舉賭盤介入公投。

南市刑大今天公布查緝賭博專案的成果，除查獲職業賭場2件47人、六合彩2件3人、運動簽賭1件1人及其他各類賭博案件1件5人外，網路賭博查獲22件44人，總計查獲28件100人。

其中，南市刑警大隊破獲洗錢水房案件，逮捕陳姓犯嫌等人協助大陸博弈網站洗錢，成立迄今洗錢金額高達人民幣7億8千萬元。

另永康警分局查獲陳姓犯嫌等人透過網路廣告招攬賭客登入賭博網站下注各項體育賽事、百家樂進行網路賭博，不法下注金額高達6億多元。

台南市刑警大隊大隊長林宏昇表示，傳統選舉賭盤簽注以六合彩、地下簽注站為主，近年來常轉而利用社群媒體或提供網路平台供賭客下注或對賭，為避免18日的公投受選舉賭盤影響，警方在選前規劃查緝賭博專案，強力打擊選舉賭盤，針對查緝到案對象持續向上溯源、向下刨根並斬斷賭盤金流。當中尚無發現有賭盤介入選舉情事。

南警強力取締網路賭博、地下簽賭站，查獲電腦等設備。（南市刑大提供）

南警強力取締網路賭博、地下簽賭站，查獲電腦等設備。（南市刑大提供）

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