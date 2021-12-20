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    台南最大公有市場整修案啟動 黃偉哲：保留人情味也兼顧安全性

    台南市政府執行歷來規模最大的傳統市場振興計畫，市長黃偉哲前往新市市場視察。（記者吳俊鋒攝）

    台南市政府執行歷來規模最大的傳統市場振興計畫，市長黃偉哲前往新市市場視察。（記者吳俊鋒攝）

    2021/12/20 10:51

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府推動公有零售市場振興計畫，向中央爭取4589萬元的經費，多達18處展開整修，規模為歷來最大，市長黃偉哲今天上午視察已經完工的新市市場，他表示，硬體的改善後，成功保留傳統的人情味，還多了安全性、舒適度與時尚感；而深獲好評的便利送服務，也將持續辦理。

    黃偉哲說，傳統市場是充滿人情味的地方，也是民眾生活的共同記憶，但隨著建物老舊，容易給人昏暗、髒亂的印象，且因時代變遷與疫情衝擊，消費者逐漸轉往大賣場，以及現代化超市，生意遭受影響，振興、活化的工程刻不容緩。

    為此，黃偉哲在疫情期間盤點傳統市場發展困境與侷限，向中央爭取當4589萬元的改善振興經費，推動全市18處公有市場的整修，規模為歷年幅度最大，也順勢翻轉傳統市場的刻板形象。

    黃偉哲視察後也強調，疫情期間，結合攤商、計程車所推出的台南便利送，將會繼續辦理，服務民眾，為傳統市場帶來更多經濟效益。

    市場處表示，新市市場有地下室天花板漏水的問題，消費者停放車子感到困擾，地面更有絆倒或打滑的風險，改善後，包含樓梯間壁面與燈光一併裝修，整個環境明亮清新，彷石頭浮面牆壁也呈現不同的質感。

    市政府經發局指出，全市18處市場的振興計畫，改善項目主要包含建物與廁所、地坪整修；攤台與通風設備、天花板改善；管路、排水與防水設施更新；燈具升級為LED。

    結構方面有電氣高壓設備修繕、樓梯與通道整修、鋼構棚架除鏽、油漆等項目，大幅提升傳統市場環境安全、衛生與整潔明亮。

    台南市政府執行歷來規模最大的傳統市場振興計畫，市長黃偉哲前往新市市場視察。（記者吳俊鋒攝）

    台南市政府執行歷來規模最大的傳統市場振興計畫，市長黃偉哲前往新市市場視察。（記者吳俊鋒攝）

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