海廢垃圾一撿17年 200親子、志工撿了1323個保麗龍

中華科技大學學生深入防風林內清理漁業用保麗龍垃圾。（海廢社志工提供）

2021/12/19 17:42

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大海廢社進行海灘廢棄物監測，今年邁入第17年。海廢社每個月固定前往南區四鯤鯓海岸淨灘，今天下午，200多名親子、學生及志工加入淨灘，撿拾垃圾後再進行分類，其中漁業用保麗龍高居第一名，短短2小時，共撿拾了1323個。

台南社大海廢社今天下午前往四鯤鯓海岸淨灘，包括水交社非營利幼兒員親子共170多人，中華科技大學教授黃煥彰帶領2、30位學生，以及海廢志工共200多人一起淨灘。

由於人力眾多，今天由中華科大學生深入防風林區撿拾過去被大水沖進樹林內的保麗龍，光是大塊的漁業保麗龍就撿了300塊左右，小塊的則裝了5、6袋，數量驚人，而且保麗龍老舊、碎化，嚴重污染環境。

海廢社志工林政翰說，他們把撿拾完的垃圾再倒出來統計分類，並教幼兒園的小朋友如何分類，解說海灘廢棄物的種類及來源。最後統計前三名垃圾，最多為漁業用保麗龍，共1323個，其次為塑膠袋573個和塑膠製品503個。

海廢社發起人晁瑞光說，過去因受限於人力，防風林內根本無力進入清理，今天清出一大片，但保麗龍垃圾還是很多，撿也撿不完，只能盡力而為。

台南海廢社志工及幼兒園親子、學生到四鯤鯓海岸淨灘，清出了大量的保麗龍。（海廢社志工提供）

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