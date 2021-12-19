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    西拉雅趣飛車熱鬧登場 「魷魚遊戲」木頭人娃娃也來了

    西拉雅趣飛車活動精彩登場，近2500名遊客湧至，一起同樂。（記者吳俊鋒攝）

    西拉雅趣飛車活動精彩登場，近2500名遊客湧至，一起同樂。（記者吳俊鋒攝）

    2021/12/19 17:13

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕第8屆「西拉雅趣飛車」競賽在台南走馬瀨農場熱鬧舉行，41支隊伍奮力角逐豐厚的獎金，在造型設計絞盡腦汁，麻將、城堡、龍貓、劍獅、恐龍、綿羊，甚至北極熊…等，連熱門韓劇《魷魚遊戲》「123木頭人」的梗都用上了，創意無限，2500名親子湧至，為選手們加油、吶喊，歡度週休假期。

    趣飛車的活動由交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處主辦，是場無動力造型車的創意競賽，今年邁入第8屆，下午圓滿落幕，評審們依照造型的創意、工藝，以及團隊精神，加上各關卡挑戰的分數進行彙整後，最新成績出爐。

    今年冠軍由以馬車造型為發想的「西拉走馬真有趣」，拿下18萬元的獎金，悍馬車主題的「悍馬功勞」奪銀，第3名是安平劍獅意象的「台灣獅力旺Lion」獲得。

    因今年的造型車輛創意無限，主辦單位在原定獎項之外，決定加碼大會評審獎，鼓勵大家持續帶著夢想來參賽，由「I will be back」拿下。

    西拉雅國家風景區管理處長許主龍、台南市長黃偉哲，以及大內區長李義隆、玉井區長陳新澈…等各界貴賓

    一起開幕，宣布趣飛車正式起跑。

    活動在全長400公尺的賽道上設計了5個關卡，首先是2米高的起跑台，讓選手們可以全力的從高處衝刺出發，第2關設置了高30公分、50公分的小跳台，再來以牧草球作為障礙物的S型彎道，與終點挑戰車手停車技術的芒果停車格。

    今年的全新關卡「老街Di Di Long」，以5個老街特產為主題，要考驗參賽者精準操控車輛的能力，過程精彩，並無冷場。

    除了賽道的精彩賽事之外，草原上的迪卡儂體驗區、DIY小丑氣球教學，還有大西拉雅觀光圈聯盟的店家，以及特色美食、胖卡攤位等，都讓大小朋友吃喝玩樂。

    許主龍指出，今年受疫情影響，比賽延後舉辦，宣傳與報名時間也較為緊促，仍有41支隊伍報名，顯示「西拉雅趣飛車」品牌已經深植人心，成為國內無動力造車界的年度盛事之一。

    西拉雅趣飛車活動精彩登場，近2500名遊客湧至，一起同樂。（記者吳俊鋒攝）

    西拉雅趣飛車活動精彩登場，近2500名遊客湧至，一起同樂。（記者吳俊鋒攝）

    西拉雅趣飛車活動精彩登場，近2500名遊客湧至，一起同樂。（記者吳俊鋒攝）

    西拉雅趣飛車活動精彩登場，近2500名遊客湧至，一起同樂。（記者吳俊鋒攝）

    西拉雅趣飛車活動精彩登場，近2500名遊客湧至，一起同樂。（記者吳俊鋒攝）

    西拉雅趣飛車活動精彩登場，近2500名遊客湧至，一起同樂。（記者吳俊鋒攝）

    西拉雅趣飛車活動精彩登場，近2500名遊客湧至，一起同樂。（記者吳俊鋒攝）

    西拉雅趣飛車活動精彩登場，近2500名遊客湧至，一起同樂。（記者吳俊鋒攝）

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