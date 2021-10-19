當選台南市商會新龍頭 宋俊明：擴大公益行善力量

宋俊明（右）當選台南市商業會第29屆理事長。（圖：宋俊明提供）

2021/10/19 22:52

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南民間多個社團相當活躍、熱心公益的宋俊明，目前擔任協勤警方的台南市府巡守大隊長與資源回收公會全國聯合會理事長、更生保護會台南分會會長，在個人事業與社團事務相當繁忙下，他又投入台南市商業會龍頭選舉，人氣好的他獲得多數商界人士支持、當選市商會第29屆理事長，將於下週就職。

宋俊明表示，他因為事業、經商緣故擔任28屆南市商業會副理事長，近幾年，他也力挺警察、投入組成南市巡守大隊，協助警方巡守台南治安環境；也接任更生保護會台南分會會長，幫司法機構做更生人的輔導工作，會參與這些社團是為了多幫忙社會上的弱勢族群，不是為了個人的名或利，完全是想多盡份心力做公益。

宋俊明說，因為參與南市商業會，今年逢理事長改選，有會內人士鼓勵他出來帶領市商會。他基於各不同社團能相互結合、擴大做公益、行善的力量，決定出馬角逐市商會理事長，也感謝商會內許多商業同業公會支持他，讓他有登高一呼的舞台。

對於市商會的運作，宋俊明認為，台南市長黃偉哲與市商會搭起很好的橋樑，黃市長用心協助商會解決與市府公部門的問題，希望在疫情困境下，團結商會成員齊心解決未來將面臨的困境與挑戰，以帶動商界發展繁榮。對市商會會務推動的問題，他強調，如是地方政府權責，就向市府反映處理；若歸屬中央，就會向中央相關部會尋求解決之道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法