關廟南雄里改回龜洞里 當地派出所暫不更名原因在此

歸仁警分局表示，南雄派出所目前暫時沒有改名的計畫。（記者吳俊鋒攝）

2021/10/19 21:34

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由於居民連署推動通過，台南關廟區南雄里明年元旦起改回舊地名「龜洞里」，而當地早在近30年前就已先改名的南雄派出所，是否一併變更，引起熱議，歸仁警分局強調，該所轄區不只有龜洞里，目前並無所名調整的計畫。

南雄派出所之前就叫做龜洞派出所，地方耆老提到，當時被認為名稱不好聽，1992年獲准改為南雄派出所，原本的轄區有龜洞里、田中里、布袋里等。

2018年時，市政府推動里鄰整併，龜洞、田中合為南雄里，南雄派出所的轄區範圍仍一樣，而明年元旦起，南雄里名將改變，南雄所名是否也跟著調整，引起地方討論。

歸仁警分局副分局長黃宗仁表示，這次是當地里名的變更，並未牽涉所名，而且南雄派出所的轄區還有布袋里，改回龜洞，範圍反而被侷限，「南雄」現階段比較適合，因此目前並無調整計畫。

南雄里位於關廟區最南邊，跨過二仁溪之後即為高雄阿蓮，根據文獻記載，龜洞在清領初期原稱「猴洞」，屬新化丘陵南段西側，是由平原地形入山的重要關卡，乾隆年間已有軍隊進駐，漢人也入墾成庄，日治時期，已發展成大型的「龜洞庄」。

日治時期將當地與附近劃分4保，傳統的「龜洞庄」因人口超過規模，就拆成2部份，田中央、彎崎等聚落合為「龜洞第一保」，二次戰後改設「田中里」，其他則與南邊的「刣牛窩」合為「龜洞第二保」，戰後改設「龜洞里」。

推動里名變更連署的龜洞社區發展協會理事長陳永昌表示，就歷史變遷而言，最早出現的地名是龜洞，雖然有田中央、彎崎等部落，但之前當地也稱龜洞庄，後來居民增加，才分為龜洞與田中等2個里。

陳永昌認為，里鄰合併變為的南雄里，與當地的歷史文化背景並無關連，基於飲水思源，才會推動連署，爭取再改名。

關廟區南雄里明年元旦起將改回舊地名「龜洞里」。（記者吳俊鋒攝）

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