創新高！台南市疫苗接種第12-1期 開出18.1萬劑量能

拚疫苗涵蓋率10月底前達標，台南市第12-1期疫苗預約平台開出18.1萬劑量能，創新高。（記者王姝琇攝）

2021/10/19 19:42

〔記者王姝琇／台南報導〕為力拚10月底武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗涵蓋率達第一劑7成、第二劑3成，台南市第12期第一階段疫苗預約，6天量能總計開出18萬1460劑，平均每天要施打3萬劑，創疫苗開打以來紀錄；衛生局長許以霖表示，第12-1期預約截止時間到明（20）日中午12時，符合資格民眾請踴躍登記。

許以霖表示，台南市第12-1期共計開出18萬1460劑量能，包括第一劑BNT和第二劑AZ及莫德納疫苗；接種時間為10月22至27日。為此，台南市也增開善化區台糖公司員工活動中心、新營區新營體育場、北區成大醫院，及東區龍山社區活動中心等4場地共5場次，供民眾預約施打。

此外，為讓民眾方便接種，安南醫院即日起也加入高端疫苗門診服務行列，加上原開立高端疫苗門診的衛福部台南醫院、新營醫院及胸腔病院（仁德院區），民眾可直接向4家醫院掛號系統預約。

台南市截至18日，共接種COVID-19疫苗153萬7864劑次，人口涵蓋率58.4%；第二劑涵蓋率23.9%；劑次涵蓋率82.3%。許以霖補充說明，第11期BNT疫苗預計施打到21日，目前柳營奇美醫院還有剩餘量能，符合接種資格的民眾可直接上醫院掛號系統預約。

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